Tijelo žene pronađeno nasred puta

Policija je obavila uviđaj i obavijestila nadležno tužilaštvo.

Svijet Japan odbio zahtjev EU da se pridruži Ursulinom planu krađe ruske imovine

Žena stara 53 godine pronađena je jutros bez znakova života u selu Vrelo.

U niškoj policiji je potvrđeno da je mrtva žena zatečena oko 6 časova na putu u ovom selu. Policija je obavila uviđaj i o pronalasku tijela obavijestila nadležno tužilaštvo.

Ekonomija Milan Nedeljković preuzima dužnost predsjednika Uprave BMW-a

- Utvrđuje se da li je smrt posljedica saobraćajne nezgode ili je nastupila pod drugim okolnostima. Obaviješteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu – rečeno je u niškoj policiji.