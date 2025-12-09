Tijelo žene pronađeno nasred puta

Izvor:
Tijelo žene, starosti 53 godine, pronađeno je u selu Vrelo kod Niša.
Policija je obavila uviđaj i obavijestila nadležno tužilaštvo.
Žena stara 53 godine pronađena je jutros bez znakova života u selu Vrelo.
U niškoj policiji je potvrđeno da je mrtva žena zatečena oko 6 časova na putu u ovom selu. Policija je obavila uviđaj i o pronalasku tijela obavijestila nadležno tužilaštvo.
- Utvrđuje se da li je smrt posljedica saobraćajne nezgode ili je nastupila pod drugim okolnostima. Obaviješteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu – rečeno je u niškoj policiji.
