Tijelo žene pronađeno nasred puta

Izvor:

Blic

09.12.2025

12:01

Foto: Tanjug

Tijelo žene, starosti 53 godine, pronađeno je u selu Vrelo kod Niša.

Policija je obavila uviđaj i obavijestila nadležno tužilaštvo.

Žena stara 53 godine pronađena je jutros bez znakova života u selu Vrelo.

U niškoj policiji je potvrđeno da je mrtva žena zatečena oko 6 časova na putu u ovom selu. Policija je obavila uviđaj i o pronalasku tijela obavijestila nadležno tužilaštvo.

- Utvrđuje se da li je smrt posljedica saobraćajne nezgode ili je nastupila pod drugim okolnostima. Obaviješteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu – rečeno je u niškoj policiji.

