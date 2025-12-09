Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

Izvor:
Avaz
09.12.2025
10:51
Komentari:0
U naselju Husino kod Tuzle jutros se desila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe.
Iz Operativnog centra MUP-a TK za "Avaz" je potvrđeno da su učestvovala dva vozila te da su povrijeđeni prevezeni u UKC Tuzla.
Gradovi i opštine
"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"
Više informacija očekuje se tokom dana.
Region
17 min0
Savjeti
25 min0
Hronika
27 min0
Društvo
31 min0
Hronika
27 min0
Hronika
36 min0
Hronika
40 min1
Hronika
50 min0
Najnovije
Najčitanije
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Trenutno na programu