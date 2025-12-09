Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

U naselju Husino kod Tuzle jutros se desila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Iz Operativnog centra MUP-a TK za "Avaz" je potvrđeno da su učestvovala dva vozila te da su povrijeđeni prevezeni u UKC Tuzla.

Više informacija očekuje se tokom dana.