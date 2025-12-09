Logo
Large banner

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

Izvor:

Avaz

09.12.2025

10:51

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U naselju Husino kod Tuzle jutros se desila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Iz Operativnog centra MUP-a TK za "Avaz" je potvrđeno da su učestvovala dva vozila te da su povrijeđeni prevezeni u UKC Tuzla.

Гранични прелаз, Градишка

Gradovi i opštine

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

Više informacija očekuje se tokom dana.

Podijeli:

Tagovi:

Tuzla

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Region

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

17 min

0
Ево зашто зими не треба отварати прозоре између 8 и 10 часова

Savjeti

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

25 min

0
Илустрација

Hronika

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

27 min

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša

31 min

0

Više iz rubrike

Илустрација

Hronika

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

27 min

0
Билећанин физички насрнуо на суграђанина, потегао и пиштољ

Hronika

Bilećanin fizički nasrnuo na sugrađanina, potegao i pištolj

36 min

0
Данијел Малешевић Џо, осумњичени за више крађа и провала, привођење

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

40 min

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Nesreća u Bileći: Jedna osoba povrijeđena

50 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner