Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

Izvor:

SRNA

09.12.2025

10:48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју
Foto: PU Međimurska

Slovenačka policija jutros je predala Hrvatskoj četrdesetogodišnjeg Josipa Oršuša, osumnjičenog za ubistvo i ranjavanje u Međimurju.

Oršuš je izručen na graničnom prelazu Petišovci - Mursko Središće, prenose hrvatski mediji.

Prozor

Savjeti

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

Sudija istrage već je naredio njegovo pritvaranje i on je odvezen u varaždinski zatvor.

Oršuš je osumnjičen da je u četvrtak, 4. decembra, u 20.40 časova na području Murskog Središća ispalio iz vatrenog oružja dva hica u bivšu vanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj povrede opasne po život.

On je, sumnja se, nakon toga pucao i u trudnu sestru bivše vanbračne supruge, pri čemu je i njoj nanio povrede opasne po život, usljed kojih je preminula u bolnici.

Lisice

Hronika

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

U Murskom Središću, zbog smrti trudnice, danas je Dan žalosti.

Hrvatska

ubistvo

