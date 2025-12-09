Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

Izvor:
SRNA
09.12.2025
10:48
Komentari:0
Slovenačka policija jutros je predala Hrvatskoj četrdesetogodišnjeg Josipa Oršuša, osumnjičenog za ubistvo i ranjavanje u Međimurju.
Oršuš je izručen na graničnom prelazu Petišovci - Mursko Središće, prenose hrvatski mediji.
Savjeti
Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova
Sudija istrage već je naredio njegovo pritvaranje i on je odvezen u varaždinski zatvor.
Oršuš je osumnjičen da je u četvrtak, 4. decembra, u 20.40 časova na području Murskog Središća ispalio iz vatrenog oružja dva hica u bivšu vanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj povrede opasne po život.
On je, sumnja se, nakon toga pucao i u trudnu sestru bivše vanbračne supruge, pri čemu je i njoj nanio povrede opasne po život, usljed kojih je preminula u bolnici.
Hronika
Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji
U Murskom Središću, zbog smrti trudnice, danas je Dan žalosti.
Društvo
31 min0
Hronika
36 min0
Hronika
40 min1
Region
42 min0
Region
42 min0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
3 h0
Najnovije
Najčitanije
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Trenutno na programu