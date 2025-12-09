Radnik pao sa visine od 7 metara, zadobio teške povrede

Izvor:
09.12.2025
Teška nesreća na radu dogodila se juče oko 12 sati na gradilištu na području zagrebačke Trešnjevke, gdje je 34-godišnji strani radnik pao sa skele visoke oko sedam metara.
Muškarac, koji ima reguliran boravak u Hrvatskoj, povrijedio se prilikom obavljanja građevinskih radova, javlja PU zagrebačka.
Povrijeđenom radniku ljekarska pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su ljekar utvrdili da je zadobio teške tjelesne povrede. O čitavom događaju obaviješten je i Državni inspektorat Republike Hrvatske radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.
