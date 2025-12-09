Logo
Large banner

Radnik pao sa visine od 7 metara, zadobio teške povrede

Izvor:

Indeks

09.12.2025

10:23

Komentari:

0
Радник пао са висине од 7 метара, задобио тешке повреде
Foto: Pixabay

Teška nesreća na radu dogodila se juče oko 12 sati na gradilištu na području zagrebačke Trešnjevke, gdje je 34-godišnji strani radnik pao sa skele visoke oko sedam metara.

Muškarac, koji ima reguliran boravak u Hrvatskoj, povrijedio se prilikom obavljanja građevinskih radova, javlja PU zagrebačka.

policija rs

Hronika

Nesreća u Bileći: Jedna osoba povrijeđena

Povrijeđenom radniku ljekarska pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su ljekar utvrdili da je zadobio teške tjelesne povrede. O čitavom događaju obaviješten je i Državni inspektorat Republike Hrvatske radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

Podijeli:

Tagovi:

povrijeđen radnik

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

Republika Srpska

Trišić Babić: Žao mi je što EU luta

45 min

2
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

FZO: Novac od kazni za pušenje usmjeriti u zdravstvo

56 min

0
Мушкарац ухапшен због крађе горива

Hronika

Muškarac uhapšen zbog krađe goriva

56 min

0
Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Zdravlje

Domaća namirnica koja čisti pluća i jača imunitet: Evo kako da je koristite

59 min

0

Više iz rubrike

Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина

Region

Detalji dvostrukog ubistva: Ubijeni žena i muškarac, policiji poznat motiv zločina

2 h

0
У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Region

U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

3 h

0
Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

Region

Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

3 h

0
Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Region

Milanović: Dok novo oružje dođe u Hrvatsku mogu se završiti dva svjetska rata

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner