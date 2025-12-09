Trišić Babić: Žao mi je što EU luta

Žao mi je što EU luta, jer mi pripadamo evropskom kontinentu. I primjer graničnog prelaza u Gradišci je jedna od takvih situacija, navela je Ana Trišić Babić vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.

"Neke stvari nam se sviđaju, neke stvari nam se ne sviđaju, ali ipak granica Evropska unija od naše Banjaluke je 50 kilometara od Gradiške", rekla je ona.

Podsjetile je da je taj dio autoputa radio tadašnji premijer Milorad Dodik.

"Govorili su da to "ne vodi nigdje", ali bilo je vizionarski - Srpska se počela povezivati autoputem. EU je insistirala, obezbijedila sredstva da se završi most i pristupni putevi, da to bude moderan prelaz prema EU. Ali evo - Sarajevo ne dozvoljava i smatra da je to "naš prelaz" i da imaju prečih pitanja", rekla je Trišić Babić.

Poručila je da će granični prelaz će biti otvoren, i pretpostavke za otvaranje postoje

"Ministarstvo bezbjednosti je sprovelo procedure, a Uprava za indirektno oporezivanje će naći način da on u potpunosti profunkcioniše", jasna je Trišić Babićeva za RTRS.