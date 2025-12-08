Logo
Minić: Zahtjev SDS-a za grafološko vještačenje izbora je dio pritiska

Izvor:

SRNA

08.12.2025

16:55

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je zahtjev SDS-a za grafološko vještačenje predsjedničkih izbora u Srpskoj dio pritiska i da je cilj samo da ne budu objavljeni zvanični rezultati.

Minić je istakao da je činjenica da je na izborima pobijedio kandidat SNSD-a Siniša Karan.

Саво Минић-05122025

Republika Srpska

Minić: Srbi u Federaciji neće ostati bez pomoći Vlade Srpske

"Opozicija je prije toga tvrdila da su izbori pokradeni. Ne znam šta će još biti, vjerovatno ćemo gledati da li su glasački listići imali holograme, da li je nedostajao ćošak...", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

