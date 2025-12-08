Minić: Zahtjev SDS-a za grafološko vještačenje izbora je dio pritiska

Izvor:
SRNA
08.12.2025
16:55
Komentari:2
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je zahtjev SDS-a za grafološko vještačenje predsjedničkih izbora u Srpskoj dio pritiska i da je cilj samo da ne budu objavljeni zvanični rezultati.
Minić je istakao da je činjenica da je na izborima pobijedio kandidat SNSD-a Siniša Karan.
"Opozicija je prije toga tvrdila da su izbori pokradeni. Ne znam šta će još biti, vjerovatno ćemo gledati da li su glasački listići imali holograme, da li je nedostajao ćošak...", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.
