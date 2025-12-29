Eko toplane: Bez grijanja nekoliko banjalučkih naselja zbog kvara na vrelovodu

Zbog sanacije kvara na magistralnom vrelovodu, isporuka toplotne energije obustavljena je u nekoliko naselja u Banjaluci, rečeno je Srni u preduzeću "Eko toplane".

Grijanja nema u naseljima Rosulje, Mjesec, Park, dijelovima naselja Borik, Centar, Nova Varoš, građevinskom preduzeću "Krajina" i Romanijskoj ulici.

Interventni tim sanira kvar, a uredan režim isporuke trebalo bi da bude uspostavljen tokom dana, poručili su iz "Eko toplana".

Iz ovog preduzeća korisnike mole za strpljenje i zahvaljuju na razumijevanju.