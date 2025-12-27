Da li će poskupjeti javni gradski prevoz u Banjaluci?

Iako se najavljivalo da će biti besplatan, cijena gradskog prevoza u Banjaluci ulazi u novu godinu pod znakom pitanja. Zahtjev prevoznika za korekciju cijena u idućoj godini još zvanično nije došao do gradonačelnika, ali prevoznici više čekati ne mogu. Nije poznato ni koliko bi mogla da bude cijena karte.

"Došlo je do poskupljenja svih parametara koji utiču na samu cijenu koštanja prevoza. Grad i sada subvencioniše određene kategorije, tako da ne mora to automatski biti opterećenje na džepove naših putnika iz razloga što grad može preuzeti tu razliku povećanja. Mi smo dostavili zahtjev izračunat na osnovu tih svih parametara, to podrazumijeva i inflaciju, cijenu rada, cijenu repromaterijala, rezervnih dijelova, struje, svega što utiče na naš rad", kaže Dejan Mijić, predsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske.

Skupština grada Banjaluka još u maju ove godine usvojila je SNSD-ov amandman na budžet kojim je predviđen besplatan prevoz za sve Banjalučane. Stupanjem budžeta na snagu sredstva su postala operativna, što omogućava isplatu prevoznicima. Prvi čovjek grada kaže da o tome ne zna ništa, odnosno da je nešto načuo iz medija. Nije mu ni jasno zašto prevoznici traže višu cijenu karte.

"Mi nismo dobili nikakav amandman, ja prvi put čujem osim što smo razgovarali o nekim politikama koje su naše politike a to je da vidimo da npr. za srednjoškolce i za naše studente učinimo prevoz potpuno besplatnim, međutim o tim politikama razgovaramo i tražimo budžetska sredstva za to. To je jedno, s druge strane. Imali smo sastanke s prevoznicima ja zvanično nisam dobio takve zahtjeve osim što sam vidio u medijima. Prema tome sješćemo s prevoznicima da razgovaramo da vidimo koje su se to okolnosti promijenile zbog čega eventualno traže ako traže takav zahtjev da kreiramo budžet, 5 januara i hajde da vidimo šta će biti na stolu", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke

Rasprava o javnom prevozu otvorila je i politička pitanja, prije svega oko budžetskih odluka i ranije usvojenih amandmana. Iz skupštinske većine poručuju da gradonačelnik blokira sve što stiže iz SNSD-a i da je to jedini razlog zašto prevoz još nije besplatan.

"SNSD je u budžetu za 2025. godine uložio amandman i obezbjedio sredstva u budžetu kako bi javni prevoz bio besplatan za sve građane to je bila naša mjera da svi građani imaju isti pristup i budu tretirani na isti način, s druge strane sam gradonačelnik je rekao da ne želi to da uradi isključivo zato što je to predložio SNSD-a, što se tiče samog povećanja prevoza javnog prevoza taj zahtjev još uvijek nije stigao ali možemo da očekujemo u nekoliko narednih dana", kaže Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Između zahtjeva prevoznika, gradskog budžeta i političkih stavova, građani za sada ne znaju da li ih čeka besplatna karta, skuplja karta ili drugačiji model javnog prevoza. Banjalučki javni prevoz često je na meti kritika građana zbog kašnjenja i neredovnih linija, a cijena karata u Banjaluci spada među najviše u regionu, u poređenju sa Sarajevom, Beogradom i drugim gradovima u okruženju.