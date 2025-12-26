Banjalučani pred novim udarom: Traži se još jedno poskupljenje

U skladu sa ugovorom, poslali smo zahtjev Gradu Banjaluka za poskupljenje gradskog prevoza, otkriva za BL portal predstavnik prevoznika i direktor "Autoprevoza“ Dejan Mijić.

Kako kaže, zahtjev se odnosi na poskupljenje prevoza od 1. januara 2026. godine.

"Gledajući rast plata, kao i ostalih troškova, zatražili smo u novembru korekciju cijena, tačnije da se donese odluka da gradski prevoz poskupi od 1. januara. Nakon toga, imali smo jedan razgovor u nadležnom, gradskom odjeljenju i sad čekamo odgovor Grada i Skupštine“, objašnjava Mijić.

Mijić ne želi da otkriva o kolikom poskupljenju je riječ i kolika bi mogla biti nova cijena karte.

"To se može regulisati od strane Grada Banjaluka, kao što se i dosad radilo kroz subvencije, da se preuzme taj dio troška. Moram napomenuti da je i u ostalim dijelovima BiH došlo do poskupljenja gradskog prevoza. U suštini, trenutno prevoznici imaju najveći trošak za plate, repromaterijal i rezrevne dijelove“, zaključuje Mijić za BL portal.

Podsjetimo, posljednjem poskupljenju gradskog prevoza Banjalučani su svjedočili sredinom jula 2022 godine. Od tada građani za pojedinačnu kartu izdvajaju 2,3 KM.

Povodom zahtjeva prevoznika, BL portal se obratio i Gradskoj upravi Banjaluka, ali odgovor do zaključenja teksta nismo dobili.