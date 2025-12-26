Logo
Ovaj dio veš mašine treba redovno čistiti: Veš može da smrdi poslije pranja zbog njega

Krstarica

26.12.2025

12:42

Foto: Pexels

Unutar bubnja postoje dijelovi koji se mogu odvrnuti i ukloniti i pažljivo očistiti, inače mogu uzrokovati da vam veš smrdi i poslije pranja.

Da li ste ga vi ikada oprali? Većina ljudi čisti samo filter, fioku za deterdžent i možda vrata, ali postoji još nekoliko mjesta na koja treba obratiti pažnju. Zbog njih veš smrdi posle pranja iako ste koristili kvalitetan deterdžent i omekšivač.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija i SAD se saglasile – nastavlja se dijalog

Teško je zamisliti svakodnevni život bez mašine za pranje veša, zar ne? Jednostavan za upotrebu, samo stavite prljav veš u bubanj, dodajte deterdžent i uključite ga. Poslije toga sve radi sama. Ali da li ste se ikada zapitali šta je potrebno mašini za pranje veša da ostane tako efikasna i dobro radi? Morate ga održavati, naravno. Ukratko, treba ga periodično čistiti kako bi se eliminisali svi neprijatni mirisi koji se mogu pojaviti.

I dok većina ljudi čisti samo filter, fioku za deterdžent i možda vrata, postoji još nekoliko mjesta na koja treba obratiti pažnju. Unutar bubnja postoje dijelovi koji se mogu odvrnuti i ukloniti i takođe zahtijevaju pažljivo čišćenje, u suprotnom mogu biti razlog zašto vam veš smrdi i poslije pranja.

Jedna influenserka je na svom Instagram profilu podijelila kako je to uradila.

Ауто

Auto-moto

Do koje starosti je bezbjedno voziti auto?

Kada se čisti mašina za veš

Mašina za veš je jedan od najvažnijih „pomagača“ u našim kućnim poslovima, ali je često koristimo rutinski. Tako stavljamo prljav veš, dodajemo deterdžent ili omekšivač, uključujemo je i obraćamo pažnju samo ako nešto ne radi kako treba. Međutim, zbog nekih naših postupaka, mašina za pranje veša se lako može oštetiti ili joj se može skratiti životni vijek.

Prije nego što stavite odjeću u mašinu, ispraznite džepove, zatvorite rajsferšluse i zakopčajte sva dugmad i kopče. Predmeti iz džepova, novac i metalni dijelovi mogu da oštete vrata mašine za pranje veša, izgrebu bubanj ili da dovedu do kvara pumpe za vodu.

Višak deterdženta ili omekšivača može se nakupiti u mašini za pranje veša i oštetiti zaptivke. Takođe, višak proizvoda može da „zarobi” prljavštinu u dijelovima mašine za pranje veša, što stvara savršeno okruženje za razvoj buđi.

Тропик

Društvo

Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa

Mašinu za pranje veša treba čistiti najmanje jednom mjesečno da biste uklonili deterdžent i naslage prljavštine. Ako živite u vlažnom području ili često perete jako zaprljan veš, preporučuje se da čistite mašinu za pranje veša dva puta mjesečno. Pored ovih redovnih procedura za pranje i održavanje mašina, potrebno je provjeriti i osnovne uslove za ispravan rad uređaja.

Provjerite crijeva za vodu iza mašine najmanje dva puta godišnje da biste spriječili curenje. Voda u crijevima je pod pritiskom, što može dovesti do pucanja crijeva, posebno kod plastičnih ili gumenih crijeva.

