Minić: Donatorsko veče prilika da zajedno pokažemo da Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija

- Donatorsko veče je prilika da zajedno pokažemo da Republika Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija. Zajedno možemo učiniti mnogo. 1411 - napisao je Minić na Iksu.

☎️1️⃣4️⃣1️⃣1️⃣ — Savo Minić (@minic_savo) December 26, 2025