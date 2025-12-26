Minić: Donatorsko veče prilika da zajedno pokažemo da Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija

Izvor:
ATV
26.12.2025
12:23
Akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" godinama predstavlja simbol humanosti i brige, kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
- Donatorsko veče je prilika da zajedno pokažemo da Republika Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija. Zajedno možemo učiniti mnogo. 1411 - napisao je Minić na Iksu.
