Nikolina Šljivić pokazala diplomu i najavila prijave

Narodni poslanik Nikolina Šljivić objavila je fotografiju svoje diplome i potvrde o studiranju, nakon medijskih natpisa da je za četiri mjeseca završila fakultet.

Šljivićeva je ustvrdila da se protiv nje određen period vodi kampanja "koja nema veze sa činjenicama".

Istakla je da su u toj kampanji pojedini mediji vrijeđali, ne samo nju, već i jednu časnu profesiju s obzirom na to da je vlasnik salona ljepote.

Mediji su, tvrdi ona, širili stereotipe isključivo zato "što je žena koja vodi računa o svom izgledu".

Njeno saopštenje prenosimo u cjelosti:

"U javnosti se već sedmicama vodi kampanja protiv mene koja nema veze sa činjenicama, ni sa profesionalnim standardima, ni sa osnovnim ljudskim dostojanstvom.

Diploma Nikoline Šljivić

Zato se oglašavam posljednji put i iznosim svoju stranu priče, uz jasan zahtjev da svi mediji (posebno portali) koji su objavili neistinite, netačne ili neprovjerene informacije o meni, iste isprave i objave demanti.

Ne iznosim ovu izjavu sa željom da se ikome pravdam. Reakciju dugujem, prije svega, ljudima koji me poznaju i koji su svjesni kakva je kampanja vođena protiv mene, ali i onima koji nisu zaslužili da budu uvučeni u ovu priču samo zato što se moje ime koristi za senzaciju, klikove i javno linčovanje. Ovom izjavom želim da se stavi tačka na spekulacije, konstrukcije i svjesno plasirane neistine.

Sve je počelo problematizovanjem mog imenovanja za v.d. zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Nedugo zatim uslijedilo je etiketiranje kroz kvalifikaciju „najmanje aktivne poslanice“, a potom i otvorena degradacija kroz stereotipe, isključivo zato što sam žena koja ne krije da vodi računa o svom izgledu (onakvom kakvog ja volim i biram, šta god ko mislio o tome) i koja je vlasnica salona ljepote. Time nije napadnuta samo moja ličnost, već je svjesno ponižavano jedno časno i pošteno zanimanje, što mnogo govori o nivou javnog diskursa koji se protiv mene vodio.

Potvrda o studiranju

Nakon toga je svjesno konstruisan i plasiran spin da sam „završila fakultet za četiri mjeseca“, što je potpuna neistina. U tom kontekstu, zloupotrijebljena je i informacija o fakultetu na kojem nikada nisam studirala, što su i sami javno potvrdili. Studirala sam na drugoj visokoškolskoj ustanovi, čiju zvaničnu potvrdu o studiranju, hronologiji i sticanju diplome ovim putem i objavljujem. Zbog potencijalnog izvrtanja i ove informacije, napominjem da je Univerzitet u periodu od mog diplomiranja do danas promijenio naziv i da danas posluje kao Univerzitet MB, koji je pravni sljednik Univerziteta „Union - Nikola Tesla”, uz puni kontinuitet prava, obaveza i važenja diploma, zbog čega je navedeni Univerzitet i izdavač priložene potvrde.

Uprkos tome, pojedini mediji su nastavili da neprofesionalno, bez interesa za istinu i bez ijednog pokušaja da me kontaktiraju, prenose netačne i neprovjerene informacije. Takvo postupanje predstavlja grubo kršenje osnovnih principa odgovornog i objektivnog novinarstva i ne može se opravdati nikakvim javnim interesom.

Nakon toga, kampanja se spustila na najniži mogući nivo - kroz lične napade, komentare o fizičkom izgledu, zloupotrebu privatnih fotografija i širenje sadržaja sa anonimnih i privatnih profila. U svemu tome izostala je profesionalna odgovornost, ne samo dijela medija, već i ljudska i moralna odgovornost svakog pojedinca koji je takav sadržaj svjesno prenosio, dodatno ga isticao i spinovao.

Napominjem i činjenicu koju je javnost već mogla da zna, jer ja saopšteno - položila sam i stručni upravni ispit, koji se ne može položiti bez validne diplome visokoškolske ustanove i propisanog pripravničkog staža. To nije stvar tumačenja, nego zakonska činjenica, potvrđena zvaničnim dokumentima.

Ovo je bio orkestrirani napad u kojem su svi, koji su imali institucionalnu ili političku obavezu da reaguju - ćutali. Osim predsjednika stranke kojoj pripadam, gospodina Stevandića, niko od zvaničnika se nije oglasio niti stao u zaštitu jedne žene, majke, koleginice i narodne poslanice. I to je takođe važno saznanje za moj dalji odnos prema svima.

Posebnu zahvalnost dugujem Aktivu žena Ujedinjene Srpske, damama koje su stale rame uz rame sa mnom i održale prvu Konferenciju žena, kako bi mi ukazale podršku.

Ovakav linč jasno pokazuje duboku netoleranciju dijela javnosti prema ženi koja izgleda drugačije ili ne odgovara stereotipima koje su sami sebi postavili. Sigurna sam da se ovakav napad ne bi desio da nisam žena. U javnom prostoru postoji veliki broj ministara, direktora i funkcionera čije bi biografije mogle biti predmet različitih analiza i provjera, ali oni nisu bili interesantni. Ono što se desilo meni, nije se desilo njima, niti bi se desilo.

Način na koji sam bila izložena javnoj hajci stvara utisak kao da se radi o najtežem prestupu, a ne o imenovanju na funkciju.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Zato, zahtijevam od svih medija da isprave neistine koje su objavili o mom obrazovanju, zanimanju i kvalifikacijama. Posebno naglašavam da je izjava predsjednika stranke kojoj pripadam zlonamjerno i svjesno pogrešno interpretirana. On nije govorio o meni kao „svojoj frizerki“, nego je u kontekstu branio dostojanstvo tog zanimanja, govoreći o svojoj frizerki. I taj primjer jasno pokazuje da cilj nije bilo tačno informisanje javnosti, već spinovanje i narušavanje mog ličnog i profesionalnog integriteta.

Ovo društvo mora da se zapita gd‌je su granice. Ne zbog mene, već zbog poruke koja se šalje svima koji se sutra mogu naći u istoj situaciji. Vaših majki, sestara, kćerki, unuka.

Svoje dokaze sam dostavila javnosti. Dalje se po ovom pitanju neću oglašavati, a protiv svih koji su iznijeli neistine biće preduzete odgovarajuće pravne radnje, u skladu sa zakonom.

Na kraju, jedino što mogu da kažem svima koji su povjerovali, komentarisali, širili ili učestvovali u ovoj hajci jeste da se iskreno nadam da se niko od njih, a posebno njihova d‌jeca, nikada neće naći u situaciji da prolaze kroz ono što smo moje dijete i ja proživljavali u proteklim mjesecima".