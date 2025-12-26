Posvađali se, pa muškarca izboli nasmrt

Dvije osobe uhapšene su danas zbog sumnje da su u toku jučerašnjeg dana počinile jezivo ubistvo u Savinom selu kod Vrbasa.

Podsjetimo, juče je u večernjim časovima pronađeno tijelo nepoznatog muškarca sa ubodnim ranama na tijelu, a policija je odmah započela istragu zbog opravdane sumnje da je nesrećni čovjek ubijen.

Novosadska policija je u rekordnom roku identifikovala, pronašla i uhapsila dvojicu napadača, a, kako se nezvanično saznaje, kod njih je pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, počinjen ovaj jezivi zločin.

- Sumnja se da je došlo do verbalne rasprave između ubijenog i osumnjičenih, nakon čega su oni fizički nasrnuli na njega, izvadili nož i zadali mu ubodne rane od kojih je muškarac preminuo - ispričao je izvor blizak slučaju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Somboru.