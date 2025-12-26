Logo
Teška nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

10:58

Тешка несрећа у Србији, страхује се да има мртвих
Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu od Kovina ka Smederevu, a strahuje se da ima smrtno stradalih.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a učestvovala su dva putnička vozila.

tuzna zena pixabay

Hronika

''Bićeš moja, makar te ne bilo'': Optužen za nasilje nad maloljetnom kćerkom

Policija je na licu mjesta i vrši uviđaj dok se stvaraju kolone.

Tagovi:

Smederevo

Saobraćajna nesreća

