Teška nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih

Izvor:
Telegraf
26.12.2025
10:58
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu od Kovina ka Smederevu, a strahuje se da ima smrtno stradalih.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a učestvovala su dva putnička vozila.
Policija je na licu mjesta i vrši uviđaj dok se stvaraju kolone.
