Teška nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu od Kovina ka Smederevu, a strahuje se da ima smrtno stradalih.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a učestvovala su dva putnička vozila.

Hronika ''Bićeš moja, makar te ne bilo'': Optužen za nasilje nad maloljetnom kćerkom

Policija je na licu mjesta i vrši uviđaj dok se stvaraju kolone.