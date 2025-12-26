Policajac nedozvoljeno zaustavio auto pa napao porodicu

Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, zaposlen u Policijskoj stanici Ilijaš, uhapšen je u Visokom zbog sumnje da je učestvovao u incidentu koji je kvalifikovan kao krivično djelo "Nasilničko ponašanje“ i "Lažno predstavljanje“.

Kako je potvrđeno iz policijskih izvora, događaj se zbio u srijedu oko 02:25 sati, na dionici puta Visoko – Ilijaš, u ulici Sarajevska. U incidentu su učestvovale dvije osobe, inicijala A.A. (2003.) i H.B. (2006.), obje iz Visokog.

Prema dostupnim informacijama, pomenute osobe su uz pomoć baterijskih lampi zaustavile putničko vozilo "Golf“ kojim je upravljao J.E. iz Visokog, u kojem su se nalazile još dvije osobe, među njima i maloljetno dijete rođeno 2013. godine.

Nakon što su vozaču prišli i, kako se navodi, predstavljali se kao policijski službenici te zatražili dokumente na uvid, došlo je do fizičkog napada na vozača i saputnike.

U napadu je osoba J.E. zadobila teže tjelesne povrede, dok su vozač i saputnica J.A. zadobili lakše povrede, potvrđene u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Brzom intervencijom policijskih službenika, osumnjičeni su pronađeni, uhapšeni i zadržani u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njima sprovedena kriminalistička obrada. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj.

Iz policijskih izvora je potvrđeno da je jedan od osumnjičenih, inicijala A.A., policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo primljen u posljednjoj klasi policajaca.

Prema nezvaničnim saznanjima iz lokalnih izvora, radi se o Adinu Aščaliću. Takođe se navodi da je u trenutku hapšenja bio pod dejstvom alkohola. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene, piše "Crna Hronika".

Iz MUP-a KS za sada se nisu oglasili o statusu policijskog službenika i eventualnim internim mjerama.