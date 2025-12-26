Logo
Large banner

Policajac nedozvoljeno zaustavio auto pa napao porodicu

Izvor:

ATV

26.12.2025

10:48

Komentari:

0
Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, zaposlen u Policijskoj stanici Ilijaš, uhapšen je u Visokom zbog sumnje da je učestvovao u incidentu koji je kvalifikovan kao krivično djelo "Nasilničko ponašanje“ i "Lažno predstavljanje“.

Kako je potvrđeno iz policijskih izvora, događaj se zbio u srijedu oko 02:25 sati, na dionici puta Visoko – Ilijaš, u ulici Sarajevska. U incidentu su učestvovale dvije osobe, inicijala A.A. (2003.) i H.B. (2006.), obje iz Visokog.

Prema dostupnim informacijama, pomenute osobe su uz pomoć baterijskih lampi zaustavile putničko vozilo "Golf“ kojim je upravljao J.E. iz Visokog, u kojem su se nalazile još dvije osobe, među njima i maloljetno dijete rođeno 2013. godine.

Бранислав Ђаковић

Banja Luka

Banjalučki gimnazijalci pjesmom ispratili profesora Baneta u penziju

Nakon što su vozaču prišli i, kako se navodi, predstavljali se kao policijski službenici te zatražili dokumente na uvid, došlo je do fizičkog napada na vozača i saputnike.

U napadu je osoba J.E. zadobila teže tjelesne povrede, dok su vozač i saputnica J.A. zadobili lakše povrede, potvrđene u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Brzom intervencijom policijskih službenika, osumnjičeni su pronađeni, uhapšeni i zadržani u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njima sprovedena kriminalistička obrada. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj.

Iz policijskih izvora je potvrđeno da je jedan od osumnjičenih, inicijala A.A., policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo primljen u posljednjoj klasi policajaca.

policija hrvatska

Region

Vozio sa 3,67 promila bez vozačke i registarskih tablica

Prema nezvaničnim saznanjima iz lokalnih izvora, radi se o Adinu Aščaliću. Takođe se navodi da je u trenutku hapšenja bio pod dejstvom alkohola. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene, piše "Crna Hronika".

Iz MUP-a KS za sada se nisu oglasili o statusu policijskog službenika i eventualnim internim mjerama.

Podijeli:

Tagovi:

Policija

Nasilje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обустављене исплате хиљада пензија: Фонд послао упозорење

Društvo

Obustavljene isplate hiljada penzija: Fond poslao upozorenje

1 h

0
Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић

Košarka

Jokić objasnio šta za njega znači rekordni Božić

1 h

0
Пјешак извукао на улицу полицајку, па јој отео аутомобил

Svijet

Pješak izvukao na ulicu policajku, pa joj oteo automobil

1 h

0
До 2.600 КМ: Колике плате радници у БиХ очекују

Društvo

Do 2.600 KM: Kolike plate radnici u BiH očekuju

1 h

0

Više iz rubrike

Ухапшени малољетници: Радницу апотеке тукли кломпом по глави

Hronika

Uhapšeni maloljetnici: Radnicu apoteke tukli klompom po glavi

1 h

0
Затвор

Hronika

Tražio novac za zapošljavanje u FUP: Predložen pritvor za Mahmutovića

1 h

0
Svađa partneri

Hronika

Jezive prijetnje bivšoj punici: Eto mene sa puškom, sve ću vas pobiti

1 h

0
Мушкарца на тротинету ударио аутмобил, задобио тешке повреде

Hronika

Muškarca na trotinetu udario autmobil, zadobio teške povrede

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner