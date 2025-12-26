Pješak izvukao na ulicu policajku, pa joj oteo automobil

26.12.2025
10:28
Komentari:0
Scene kakve se viđaju samo u video igricama zabilježene su u četvrtak na autoputu kod Sijetla kada je muškarac koji je bio pješak ukrao službeno vozilo policajki.
Snimak prikazuje pješaka kako prilazi službenom policijskom vozilu, a nakon što policajka izađe iz njega on je baca na pod, ulazi u automobil i odlazi.
Društvo
Do 2.600 KM: Kolike plate radnici u BiH očekuju
Vozilo je ukradeno u 12:30 sati, a već poslije nekoliko sati muškarac je uhapšen.
Nekoliko agencija je reagovalo i pratilo patrolno vozilo države Vašington oko 15 do 20 minuta i zaustavilo ga u Linvudu.
Nije bilo prijavljenih povreda, saopštili su lokalni mediji.
Auto-moto
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
11
56
11
49
11
48
11
43
11
36
Trenutno na programu