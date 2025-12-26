Logo
Pješak izvukao na ulicu policajku, pa joj oteo automobil

26.12.2025

10:28

Foto: cottonbro studio/Pexels

Scene kakve se viđaju samo u video igricama zabilježene su u četvrtak na autoputu kod Sijetla kada je muškarac koji je bio pješak ukrao službeno vozilo policajki.

Snimak prikazuje pješaka kako prilazi službenom policijskom vozilu, a nakon što policajka izađe iz njega on je baca na pod, ulazi u automobil i odlazi.

Društvo

Do 2.600 KM: Kolike plate radnici u BiH očekuju

Vozilo je ukradeno u 12:30 sati, a već poslije nekoliko sati muškarac je uhapšen.

Nekoliko agencija je reagovalo i pratilo patrolno vozilo države Vašington oko 15 do 20 minuta i zaustavilo ga u Linvudu.

Nije bilo prijavljenih povreda, saopštili su lokalni mediji.

