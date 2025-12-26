WhatsApp na udaru: Nova prevara preuzima nalog i čita poruke mjesecima

WhatsApp korisnici se suočavaju sa novom i veoma podmuklom prevarom koja može da im potpuno ugrozi privatnost, a da oni toga uopšte nisu svjesni.

Bez krađe lozinke, bez blokade naloga i bez ikakvog očiglednog upozorenja.

Bezbjednosni stručnjaci iz kompanije Avast upozoravaju na prijetnju nazvanu GhostPairing, koja omogućava napadačima da dobiju dugoročan pristup porukama, fotografijama i kontaktima. Najopasnije je to što kompromitovani korisnici često mjesecima ne primjete da se nešto dešava u pozadini.

Za razliku od ranijih prevara koje su ciljale šifre ili jednokratne kodove, ova metoda koristi legitimnu WhatsApp funkciju, zbog čega d‌jeluje potpuno bezazleno i prolazi ispod radara čak i iskusnijim korisnicima.

Kako funkcioniše GhostPairing prevara

Sve počinje porukom koja izgleda potpuno normalno. Najčešće stiže od osobe kojoj verujete, prijatelja, člana porodice ili kolege, uz kratku poruku poput “Hej, našao sam tvoju sliku” i link.

Klikom na link, korisnik se preusmjerava na stranicu koja izgleda kao fejsbuk i traži se da se izvrši “verifikacija” kako bi se navodna fotografija vid‌jela. U realnosti, ta stranica zloupotrebljava WhatsApp proces povezivanja uređaja.

Unosom validnog koda za uparivanje, korisnik nesvesno dodaje napadačev pregledač kao povezani uređaj, čime kriminalci dobijaju stalan pristup porukama, glasovnim bilješkama, fotografijama i kontaktima. Nalog ostaje aktivan, nema promjene lozinke i nema obavještenja koje bi izazvalo sumnju.

Nakon toga, kompromitovani nalog automatski šalje poruke drugim kontaktima i grupama, pa se prevara širi prirodno i veoma brzo.

Kako da se zaštitite i provjerite da li vam je nalog ugrožen

Prva i najvažnija stvar jeste da odmah provjerite WhatsApp Settings → Linked Devices i uklonite sve uređaje koje ne prepoznajete. Ako vidite nepoznat pregledač ili lokaciju, to je ozbiljan znak za uzbunu.

Svaki sajt koji traži da skenirate WhatsApp QR kod ili unesete kod za uparivanje treba posmatrati kao potencijalnu prevaru, bez izuzetka. Legitiman WhatsApp nikada to neće tražiti preko spoljne stranice.

Dodatni sloj zaštite je uključivanje two-step verification opcije, kao i obavještavanje porodice i prijatelja o ovoj pretnji, jer se upravo povjerenje među kontaktima koristi kao glavno oružje napada, prenosi Telegraf.