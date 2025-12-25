NASA: Na planeti u obliku limuna nalazište dijamanata

Izvor:
Tanjug
25.12.2025
12:09
Komentari:0
Atmosfera planete u obliku limuna, pod nazivom PSR J2322-2650 b, koja je uz pomoć Veb teleskopa otkrivena 2017. godine kako kruži oko pulsara - rotirajuće neutronske zvijezde, sastoji se pretežno od helijuma i ugljenika, i moguće je da se na njoj nalaze nalazišta dijamanata, objavili su američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) i Univerzitet u Čikagu.
Vodeći istraživač Majkl Žang sa Univerziteta u Čikagu je naglasio da je ovo potpuno novi tip planetarne atmosfere, koji nikada ranije viđen.
Umjesto tipičnih molekula poput vode, metana ili ugljen-dioksida, atmosfera novootkrivene planete sadrži molekularni ugljenik, tačnije molekule sastavljene od dva i tri atoma ugljenika, objavljeno je u časopisu "The Astrophysical Journal Letters", prenosi Tanjug.
Molekularni ugljenik je neobičan jer na temperaturama od oko 650 stepeni Celzijusa na noćnoj strani i preko 2.000 stepeni Celzijusa na dnevnoj strani planete, može da se veže sa drugim tipovima atoma, ako su u prisutni u atmosferi.
Molekularni ugljenik dominira samo kada nema kiseonika ili azota.
Planeta kruži oko pulsara sa orbitalnim periodom od nešto manje od osam sati, i stalno stalno drži jednu stranu okrenutu ka pulsaru, slično kao što Mjesec čini prema Zemlji, dok je gravitacioni uticaj pulsara toliko veliki da je planeta rastegnuta u oblik limuna.
Utvrđeno je da je masa planete slična Jupiterovoj, kao i da je planetarni sistem 750 svjetlosnih godina daleko od planete Zemlje, a ono što je zaintrigiralo naučnike je njegova neobična atmosfera.
Osim što atmosferom neobične planete dominiraju helijum i ugljenik, utvrđeno je da njome duvaju jaki zapadni vetrovi, koji mogu da podižu oblake čađi, a duboko unutar planete, čađ može da se kondenzuje i formira dijamante.
