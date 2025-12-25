Sprej od 3 sastojka učiniće da vaš tepih izgleda kao nov

Ljudi se uglavnom dijele na one koji vole da u domu imaju tepih i one koji ne vole. Kod ovih drugih najčešće se kao argument čuje da je previše zahtjevno čišćenje doma, odnosno da su tepisi i zavjese skupljači prašine i kako treba previše truda da bi bili održavani u stanju u kojem su lijepi i čisti.

Većina ljudi ne vidi prljavštinu koja se skriva duboko u tepihu, jer usisavanje naizgled čini tepih čistim.

Naravno, mrlje od kafe, tragovi kućnih ljubimaca ili samo svakodnevna prljavština mogu učiniti da vaš tepih izgleda zapušteno. Prije nego što posegnete za skupim komercijalnim proizvodima za čišćenje, isprobajte ovaj jednostavan domaći sprej koji možete napraviti od nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće.

Sastojci za domaći sprej za čišćenje tepiha:

- 1 kašika sode bikarbone

- 1/3 šolje (oko 70 ml) sirćeta

- 300 ml tople vode

- 1 kašika deterdženta za pranje veša

- prazna flaša s raspršivačem

Kako koristiti taj domaći sprej?

Sve sastojke sipajte u flašu s raspršivačem i dobro promućkajte dok se soda bikarbona potpuno ne otopi. Mješavinu poprskajte po mrljama na tepihu i nježno izribajte četkom. Nakon što se tepih osuši, dobro ga usisajte kako biste uklonili preostalu prljavštinu i osvježili vlakna.