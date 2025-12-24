Logo
Kako da poslije praznika ne ostanete u dugovima: Ovi savjeti spasavaju vaš novčanik

24.12.2025

20:09

Како да послије празника не останете у дуговима: Ови савјети спасавају ваш новчаник
Foto: Unsplash

Statistike pokazuju da upravo u decembru trošimo najviše, često više nego što realno možemo da priuštimo. A onda dolazi januar – najduži mjesec u godini, sa praznim budžetom, računima i kreditnim obavezama koje ne čekaju.

O tome kako da uživamo u praznicima, a da poslije ne platimo visoku cijenu govorili su gosti na Kurir televiziji: Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica i prof. dr Milan Beslać, ekonomista.

– To je i psihologija i marketing. Mi smo zakoračili u to potrošačko društvo a taj marketing jeste psihologija mase. Psihologija se koristi kako bi upravljala nama. Pretvaraju se tradicionalne vrijednosti u potrošače praznike: crni petak, šareni četvrtak, kupovina na nekim popustima. Sve je to u interesu prodavaca – kaže Uzelac i dodaje:

– Sve što danas uradimo ili ne uradimo, biće reflektovano za 6 mjeseci. Potrošnjom u decembru i januaru imaćete potrebu da podignete kredit za ljetovanje. To je posljedična stvar. Budžetiranje je jedan racionalni pristup upravljanju finansijama. To je suština. Kako racionalizovati svoje emotivne odluke. Psihologija uvijek igra na kartu emotivnog i svi potenciraju sa porukama “jednom se živi, potroši”. Sami kupujemo tu pilulu sreće, ta kupovina danas je prevazišla kupovinu od 20, 30 godina. Ranije smo kupovali funkcionalnost, a danas je sve to estetika. Ranije smo kupovali garderobu da bi se ugrijali, a danas da bi bila viđena.

Prevara potrošača

Beslać dodaje da narod želi da se pokaže da je veći od onoga što jeste u toku praznika koji slijede, što predstavlja ozbiljan problem:

– Našu želju za dokazivanjem još više prate marketinški trikovi. Čim neko kaže da je nešto gratis, to nije gratis i to je naplaćeno ako ne i više od onoga što vrijedi. Nema tu nikakve povoljnosti po potrošača, već žele da nas privuku i posebno kupujemo ono što nam zaista ne treba. Mi tradicionalno obilježavamo Božić i Uskrs, a sada se proslavlja i doček Nove godine pa se kupuju haljine, odijela. Poklone možemo kupovati ali oni mogu biti skromniji. Često se zadužujemo, a to nije ispravno. To dolazi na naplatu i martu i aprilu i maju.

Kaže i da čovjek treba potrošiti onoliko koliko može nadomjestiti u što kraćem periodu:

– Morate tačno znati kada ćete i odakle nadomjestiti potrošeno. Sada nam nude i kupovinu na rate, a to nam dođe tačno kada budemo išli na ljetovanje – istakao je.

