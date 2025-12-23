Vodite računa: Ovo je greška poslije kupanja psa koju svi prave

Kupanje kućnog ljubimca za mnoge vlasnike može biti pravi izazov. Ipak, iako se najviše pažnje obično posvećuje samom kupanju, najveća opasnost po zdravlje psa često se krije nakon što voda prestane da teče.

Vlaga koja ostane u krznu, posebno kod pasa sa gustom ili dugom dlakom, može da izazove iritacije kože, jak svrab, pa čak i pojavu tzv. "vrućih tačaka" - bolnih žarišta na koži koja zahtijevaju dodatnu njegu.

Najveća greška vlasnika nakon kupanja psa

Jedna od najčešćih i najopasnijih grešaka jeste puštanje psa da ostane polumokar, vjerujući da će se „sam osušiti“. Vlaga koja se zadrži ispod gustih ili zamršenih delova krzna, ili direktno uz kožu, stvara savršene uslove za razvoj bakterija i gljivica. Koža postaje mekša, osetljivija i podložnija oštećenjima, a pas instinktivno pokušava da ublaži neprijatnost češanjem i griženjem, što dodatno pogoršava problem.

Upravo tada nastaju "vruće tačke" - bolna, crvena i vlažna žarišta koja se šire nevjerovatnom brzinom. Pas ne može da se suzdrži, pa rana brzo postaje veća, dublja i podložna infekcijama, posebno onim izazvanim stafilokoknim bakterijama. Ono što bi se pravilnim sušenjem krzna lako sprečilo, sada zahteva šišanje, lijekove i zaštitnu ogrlicu.

Problem je posebno izražen kod pasa sa gustom ili dvostrukom dlakom, gdje voda može ostati zarobljena između slojeva krzna, dok spoljašnja površina deluje potpuno suva. Zbog toga vlasnici često ne primete problem dok pas već intenzivno ne počne da se češe.

Koji psi su najugroženiji?

Određene rase imaju znatno veći rizik od pojave žarišta nakon kupanja. Psi poput zlatnog retrivera, njemačkog ovčara, border kolija, koker španijela i bernardinca imaju gusto ili dugo krzno koje sporije gubi vlagu i teže se potpuno suši. Kod njih i najmanja greška u njezi može brzo dovesti do problema.

Posebno su osjetljivi psi koji već imaju alergije, osjetljivu kožu ili sklonost infekcijama ušiju. Kod takvih ljubimaca, kombinacija vlage i iritacije često stvara začarani krug - češanje izaziva ranu, rana privlači bakterije, a infekcija dodatno pojačava svrab.

Ne smijemo zaboraviti ni uši, jer voda koja uđe u ušni kanal može izazvati upalu. Pas tada često češe vrat i glavu, što može dovesti do pojave „vruće tačke“ upravo u tom području. Neprijatan miris iz ušiju često je prvi znak da nešto nije u redu i da je potrebno reagovati na vrijeme, piše Informer.