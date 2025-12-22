Jelku okitite ovog datuma i 2026. će vam biti najuspješnija godina do sada

Ako ne želite da vas u 2026. godini prati baksuz, već sreća, blagostanje i mir u domu, obratite pažnju na datume kada kitite novogodišnju jelku.

Prema narodnim vjerovanjima i feng šui filozofiji, nije svejedno kog dana ukrašavate jelku, jer svaki datum nosi posebnu energiju.

Vjeruje se da pravilno izabran dan može privući novac, ljubav, zdravlje i zaštitu porodice, dok pogrešan trenutak može donijeti stagnaciju i probleme.

Ako ste jelku okitili na ovaj datum, uoči Svetog Nikole, vjeruje se da će to donijeti prosperitet, obilje i sigurnost u kuću. Savjet je da pored jelke ostavite mali poklon za djecu ili članove porodice, kako bi se energija davanja umnožila. Idealno je za one koji žele više novca i poslovne sreće u 2025.

Datum koji vas štiti od problema i loše sreće.

Ako ste iscrpljeni problemima, stresom i negativnom energijom, vjeruje se da je 22. decembar najbolji dan za kićenje jelke.

Ovaj datum simbolizuje zaštitu doma i porodice tokom cijele godine, stvarajući mir i stabilnost.

24. DECEMBAR: Za bogat rod i uspjeh na poslu

Odličan datum za privlačenje bogatog roda i uspjeha na poslu. Za one koji imaju baštu, imanje ili se bave poljoprivredom, vjeruje se da jelku treba okititi baš 24. decembra, kako bi naredna godina donijela obilje, dobar rod i napredak. A za one koji rade, godina će biti uspješna na poslu.

25. DECEMBAR: Za zdravlje, harmoniju i ljubav

Kićenje jelke na Božić po gregorijanskom kalendaru, prema vjerovanjima, donosi zdravlje, porodičnu harmoniju i ljubav.

Smatra se jednim od najpozitivnijih dana za unošenje praznične energije u dom.

Savršen izbor za one koji žele da srede ljubavni život.

28. DECEMBAR: Za porodični mir i duhovnu sigurnost

Vjeruje se da oni koji jelku okite 28. decembra štite svoj dom od nesreće, svađa i negativnih uticaja.

Ovaj datum simbolizuje zatvaranje kruga i čuvanje porodičnog mira.

Idealan dan za porodičnu sigurnost i duhovni mir.