Ubila ga drškom od sjekire, tijelo ostavila u kukuruzištu: Isplivali novi detalji

Četrdesetpetogodišnja M. P. koja se sumnjiči za ubistvo P. P. (60) u Staroj Pazovi i dalje se nalazi iza rešetaka jer joj je pritvor ponovo produžen i može da traje do 12. januara, kažu u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Sumnja se da je M. P., u toku noći između 17. i 18. jula ove godine, u Staroj Pazovi, drvenim držačem za sjekiru zadala više udaraca u predelu glave suprugu, od kojih je on preminuo na licu mjesta.

Nakon toga, kako je saopšteno iz MUP-a, pozvala je P. G. i oni su u toku noći između 18. i 19. jula odvezli tijelo ubijenog do poljskog puta, gdje su ga i ostavili, a predmete na kojima je bilo tragova krvi, bacili su u kukuruzištu, nedaleko od kuće šezdesetogodišnjeg muškaraca.

Region Banke u komšiluku uvode pakete besplatnih usluga

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici je, prema saznanjima "Dnevnika", 21. jula donelo Naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo istražni postupak protiv osumnjičene M. P. zbog krivičnog djela teško ubistvo i osumnjičenog P. G. zbog krivičnog djela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Sumnja se da je P.G. bio ljubavnik osumnjičene M.P.

Kćerka ubijenog muškarca je ispričala ranije da je njen otac kobnog dana sa svog mobilnog telefona kolegama na poslu poslao poruku da će izostati sa posla.

"To je veoma interesantno jer moj tata nije znao da kuca poruke, već samo da odgovara na pozive. On se u petak nije pojavio na poslu, kada je trebalo da dođe, što znači da je najverovatnije žena ubica poslala poruku sa tatinog telefona", rekla je ćerka ubijenog.

Zanimljivosti Ova tri znaka su jača nego što iko misli

Zet ubijenog muškarca navodi da je njegov tast pomalo kriv za ovaj zločin, ali da o tome nisu mogli ni da sanjaju.

"On je pomalo kriv, jer nije tu ženu oterao na vrijeme iz kuće. Znali smo da imaju probleme, ali da se ovo dogodi nismo mogli ni da sanjamo", zaključio je zet ubijenog, prenosi Blic.