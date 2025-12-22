Logo
Ova tri znaka su jača nego što iko misli

22.12.2025

10:15

horoskop astrologija
Foto: Pexels

Ova tri znaka su prošla kroz pakao i vratila se u tišini. Da li ste među njima?

Jarac, Škorpija i Ribe su ljudi koji su kroz život prošli teže nego što će ikada priznati. Iako ih često vidite smirene i dostojanstvene, ova 3 znaka u sebi nose bitke koje bi druge odavno slomile. Oni ne traže publiku za svoj bol, niti rame za plakanje – naučili su da najteže pobjede odnose u tišini, dok niko ne gleda.

Jarac: Stub koji nosi sve na sebi

Jarac je onaj koji ne smije da padne jer zna da od njega zavise drugi. On je u porodici ili društvu ona stijena na koju se svi oslanjaju, dok on svoje gubitke i samoću nosi bez ijedne riječi žalbe. Jarac će popraviti sve što je slomljeno, a onda se povući u svoju tišinu, ne tražeći ni „hvala“, iako mu je nekada teže nego što iko može da zamisli.

Škorpija: Pobjeda nad sopstvenim ožiljcima

Mnogi vide samo njenu oštrinu, a niko ne vidi rane iz kojih je ta oštrina nastala. Škorpija ne priča o izdajama i udarcima sudbine jer prezire sažaljenje. Ona se iz svake svoje vatre vraća jača, mudrija i spremnija. Među ova 3 znaka, ona je ta koja najbolje zna da se dno dotiče samo da bi se od njega jače odgurnulo ka vrhu. Njena tišina je njena moć.

Ribe: Srce koje odbija da postane kamen

Ribe često potcjenjuju jer misle da je njihova dobrota slabost. Istina je da je potrebna nevjerovatna snaga da preživiš toliko razočarenja, a da i dalje ostaneš čovjek. Ribe su isplakale rijeke koje niko nije vidio, ali su uprkos svemu naučile da plivaju protiv struje. One spadaju u ova 3 znaka jer njihova snaga nije u pesnicama, već u tome što će vam, uprkos svom bolu, sutra opet pružiti ruku.

Horoskop

astrologija

