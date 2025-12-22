Logo
Počinje period izobilja koji se dešava jednom u 100 godina, ovi znaci biće posebno srećni

22.12.2025

08:29

horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Nebo se, prema riječima astrologa, doslovno „otvorilo“, a planetarni aspekti najavljuju potpuni životni preokret za veliki broj ljudi. U toku je pravi astrološki šok, jer na scenu stupa period blagostanja kakav se, prema tvrdnjama stručnjaka, dešava samo jednom u sto godina.

Planete su se poređale na takav način da novac, sreća i nove prilike konačno kucaju na vrata onih koji su godinama trpjeli, čekali i strpljivo radili bez vidljivih rezultata.

Moćno poređenje planeta briše dugove i donosi izobilje

Zvijezde su rekle svoje – i sada sve ide kao podmazano za one koji umiju da prepoznaju pravi trenutak. Ovo nije obična, sezonska astrološka prognoza, već moćno poređenje Jupitera i ostalih „teškaša“ na nebu, koje donosi finansijski preporod.

Astrolozi ističu da ovaj aspekt ima snagu da zatvori stare dugove, pokrene nove izvore prihoda i donese novac tamo gdje je dugo vladala suša.

Bikovi i Jarčevi među najvećim dobitnicima

Glavni srećnici u ovom astrološkom ciklusu su Bikovi i Jarčevi. Njih očekuje period u kojem će novčanici postati "tijesni", jer se prilike za zaradu otvaraju na svakom koraku.

Stari projekti, koji su djelovali zaboravljeno ili neisplativo, iznenada počinju da donose višestruku dobit, a ljudi koji su vas nekada ignorisali sada traže saradnju. Jedna promjena u kretanju planeta, kažu astrolozi, može u potpunosti da preokrene sudbinu običnog čovjeka.

Ni Vodolije ne ostaju praznih ruku

Dobre vijesti stižu i za Vodolije, koje mogu očekivati blagostanje kroz neočekivana nasljeđa, poklone ili finansijske dobitke na koje niko nije računao.

horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za 22. decembar: Šta vam zvijezde danas poručuju?

Zaboravite priče o krizi – za ove znakove ona prestaje onog trenutka kada Jupiter zakorači u pravo astrološko polje. Energija ovog perioda je takva da se uspjeh bukvalno „lijepi za prste“, ali je važno ostati pribrane i hladne glave.

Kako iskoristiti talas sreće koji dolazi

Nema potrebe za komplikovanjem – pravila su jednostavna. Očistite prostor oko sebe, završite započeto i budite spremni da brzo reagujete na nove pozive i ponude.

Kada stiže period blagostanja, najveća greška je oklijevanje i sumnja u sopstvenu vrijednost. Svemir ne pita za dozvolu – on jednostavno isporučuje ono što je zapisano u zvijezdama.

Talas sreće osjetiće se u svakom domu

Ovaj astrološki talas je toliko snažan da će se osjetiti u svakom domu u kojem se njeguju optimizam i vjera u bolje sutra. Iskoristite svaku priliku za napredak, jer se ovakva planetarna konstelacija dešava jednom u sto godina – i šteta je propustiti je.

Sreća je tu, na dohvat ruke. Potrebno je samo hrabro je zgrabiti.

