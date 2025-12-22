Penzija može da se dobije i sa samo pet godina staža: Potrebno je ispuniti ove uslove

Pravo na invalidsku penziju u Srbiji može da ostvari svaki osiguranik kod koga je utvrđen potpuni ili djelimični gubitak radne sposobnosti, ali uslovi značajno zavise od uzroka invalidnosti, godina života i dužine radnog staža.

Posebna pravila važe za povrede na radu i profesionalna oboljenja, dok su za invalidnost nastalu usljed bolesti propisani stroži kriterijumi, uz jasno definisane izuzetke za mlađe osiguranike.

U kojim slučajevima se ostvaruje pravo na invalidsku penziju:

Ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža

Ako je invalidnost posljedica bolesti ili povrede van rada, potrebno je najmanje 5 godina radnog staža osiguranja

Izuzetak od ovog pravila su svi oni osiguranici kod kojih je invalidnost nastala prije 30. godine života, tj:

do 20 godina je potrebna najmanje jedna godina staža osiguranja

do 25 godina dvije godine staža osiguranja

do 30 godina su potrebne 3 godine staža osiguranja

Procedura dobijanja invalidske penzije

Kada je u pitanju invalidska penzija bolesti zbog koje osiguranik podnosi zahtjev podležu procjeni organa vještačenja koji svojim nalazom, mišljenjem i ocjenom, u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidno osiguranje. Kada je u pitanju invalidska penzija uslovi propisuju da se ona isplaćuje do dana prestanka osiguranja.

Kada je u pitanju invalidska penzija, dijagnoza može da se utvrdi i nakon prestanka osiguranja, odnosno da invalidnost postoji i prije podnošenja zahtijeva. U tom slučaju, penzija se isplaćuje od dana nastanka invalidnosti, ali najviše za šest mjeseci od dana podnošenja zahtijeva za invalidsku penziju.

Procedura je ukratko sljedeća: osiguranik podnosi zahtjev filijali RFPiO da se utvrdi invalidnost na osnovu profesionalnog oboljenja. Prilikom veštačenja koristi se medicinska dokumentacija zdravstvenih ustanova. Medicinska dokumentacija koja se podnosi uz predlog za utvrđivanje invalidnosti obuhvata:

otpusne liste

specijalističke nalaze

dijagnostičke testove

laboratorijske nalaze

Medicinska dokumentacija podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Šta je sve potrebno od dokumentacije za invalidsku penziju?

Prilikom podnošenja prijave, potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:

Obrazac br. 1. izdat od strane izabranog ljekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, snimci, otpusne liste i dr);

Potvrdu o radnom mjestu sa opisom poslova koje osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahtijeva;

Prijavu o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu;

Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopiju vojne knjižice ili uvjerenje vojnog odsjeka);

Dokaz o korišćenju prava, odnosno evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

Fotokopiju lične karte ili uvjerenje o prebivalištu (dokaz kojim se potvrđuje identitet;

Fotokopiju zdravstvene knjižice;

Dokaze o stažu osiguranja navršenom u Republici Srbiji – zaključena radna knjižica, uvjerenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rješenja, uvjerenja, potvrde i slično) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji;

Uvjerenje o obavljanju samostalne djelatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje ili savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 01. januara 2006. godine.)

Uvjerenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) za period obavljanja samostalne djelatnosti. Ovo uvjerenje nije potrebno za samostalne umjetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i vjerske službenike do 31. avgusta 2004. godine);

Uvjerenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) izdato za period obavljanja poljoprivredne delatnosti;

Dokaz o stažu u inostranstvu, prenosi Kurir.