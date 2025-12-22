Istraga tapka u mjestu: Osumnjičenim za ubistvo Danke Ilić produžen pritvor

Istraga slučaja dvogodišnje Danke Ilić i dalje praktično stoji u mestu, jer se čeka jedan od ključnih dokaza - vještačenje vezano za rekonstrukciju događaja, koje bi trebalo da rasvijetli okolnosti njenog nestanka i navodnog ubistva.

Iako je od pokretanja ponovne istrage prošlo više meseci, bez ovog nalaza tužilaštvo ne može da napravi dalji iskorak u postupku, zbog čega ceo predmet i dalje "tapka" u mjestu, a optužnica još uvijek nije podignuta. Dok se čeka da vještačenje pristigne u tužilaštvo, osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić je produžen pritvor za još mjesec dana, tako da se Dejan Dragijević i Srđan Janković već 20 mjeseci nalaze iza rešetaka.

Prema saznanjima Kurira, dio dokumentacije je već stigao u tužilaštvo, ali ne u potpunosti.

"Nalaz vještačenja je dostavljen, ali mišljenje veštaka još uvijek nije. Upravo taj deo iz vještačenja rekonstrukcije je ključan, jer bez njega ne može da se ocijeni sama rekonstrukcija događaja i da se potvrde ili ospore dosadašnje sumnje istrage", kaže izvor Kurira blizak postupku.

Sagovornik dodaje da se zbog toga čeka sa donošenjem daljih odluka, iako su osumnjičeni i dalje u pritvoru.

"Svi čekaju da se taj deo dokumentacije kompletira kako bi se istraga konačno pokrenula sa mrtve tačke. Dok se ne dobije kompletno veštačenje, istraga je faktički blokirana. Svi dalji koraci zavise od tog mišljenja", navodi izvor Kurira.

Inače, optužnica je podizana dva puta i oba puta je vraćena na dopunu, a predmet je iz nadležnosti Višeg suda u Zaječaru, prebačen u nadležnost Višeg suda u Negotinu.

Iza rešetaka

Dejan Dragijević i Srđan Janković, osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić i dalje se nalaze u pritvoru, nakon što im je isti nedavno produžen odlukom nadležnog suda. Iako su branioci uložili žalbe na ovu odluku, pritvor je produžen na predlog tužilaštva, koje smatra da i dalje postoje zakonski razlozi za njihovo zadržavanje iza rešetaka.

Kako saznaje Kurir od izvora bliskog istrazi, pritvor je produžen jer, prema stavu tužilaštva, i dalje postoji opasnost od uticaja na svedoke i mogućnosti bjekstva, s obzirom na težinu krivičnog djela koje im se stavlja na teret.

"Branioci su uložili žalbe na rješenje o produženju pritvora, ali je sud prihvatio stav tužilaštva da razlozi zbog kojih je pritvor ranije određen i dalje postoje", navodi sagovornik Kurira.

Rekonstrukcija trajala satima

U Banjskom Polju, podsjetimo, 16. juna ove godine održana je višečasovna rekonstrukcija nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić i tada su iz pritvora dovedeni i osumnjičeni Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51) u pratnji svojih advokata. Na mjestu nestanka bili su i forenzičari, policija, ali i roditelji nestale djevojčice, Ivana i Miloš Ilić.

"U rekonstrukciji je učestvovalo na desetine ljudi, počev od osumnjičenih, majke nestale djevojčice, svedoka, advokata, policije, forenzičara, tužioca... Apsolutno smo ''preslikali'' 26. mart 2024. godine, a sada se u Beogradu, Novom Sadu i u Zaječaru radi obrada koja je izuzetno obimna. Svi koji su se našli pred Višim javnim tužilaštvom u ovom predmetu prethodnih godinu dana na rekonstrukciji su dali identične izjave kao prvi put, a osumnjičeni su negirali zločin, što su i pred nama kazali. Zaječarsko tužilaštvo naložilo je rekonstrukciju jer je Apelacioni sud u Nišu to zahtijevao - rečeno je ranije u zaječarskom tužilaštvu.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su i dalje pri svojim iskazima u kojima tvrde da djevojčicu nikada nisu videli.

Podsetimo, slučaj ubistva Danke Ilić izazvao je veliku pažnju javnosti kada je djevojčica nestala tog 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju. Sve se izdešavalo, prema sumnjama istražnih organa, dok se igrala ispred kuće, a kada ju je automobil službenog preduzeća "Vodovod" udario i usmrtio.

Osumnjičeni Janković i Dragijević, zaposleni u tom preduzeću, terete se da su djevojčicu udarili službenim vozilom, a zatim pokušali da prikriju tragove zločina. Tijelo male Danke do danas nije pronađeno.