Vulić: SNSD će iz principijelnih razloga podržati Prijedlog zakona o VSTS-u

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je danas da će ova stranka iz principijelnih razloga podržati Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ koji je predložilo Ministarstvo pravde u Savjetu ministara.

Vulićeva je tokom rasprave o ovom prijedlogu istakla da sudska vlast daje sebi za pravo da ponižava poslanike, navodeći da je dokaz za to primjenjivanje izmjena Krivičnog zakona, koje nisu donesene u Predstavničkom domu, niti su verifikovane od Parlamentarne skupštine BiH.

"Sudska vlast daje sebi za pravo da nas ponižava, omalovažava, a mi njih treba da milujemo i kažemo da su gospoda, oni su sudska vlast, a mi smo manje vrijedni. Na istom smo nivou, samo što će doći vrijeme da i oni odgovaraju. Ako je neko korumpiran i bogat onda su to oni", istakla je Vulićeva.

Ona se saglasila sa poslanikom PDP-a Branislavom Borenovićem da se Tužilaštvo ponaša bahato, navodeći da joj je 9. decembra pred 20 ljudi prišao čovjek i rekao da treba zaklati nju i sve koji slijede ideologiju SNSD-a.

"Dežurni tužilac u Doboju je rekao da tu nema elemenata krivičnog djela. Kolegi u Banjaluci je prijećeno i onaj ko je prijetio dobio je 30 dana pritvora. Ne može tužilac u Doboju da misli drugačije nego u Banjaluci. To je posljedica onoga o čemu je Borenović govorio, a to je da su bahati i da su instalirani od /bivšeg ambasadora SAD u BiH Majkla/ Marfija i /Kristijana/ Šmita", zaključila je Vulićeva.