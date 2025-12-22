Logo
Large banner

Vulić: SNSD će iz principijelnih razloga podržati Prijedlog zakona o VSTS-u

Izvor:

SRNA

22.12.2025

13:24

Komentari:

0
Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je danas da će ova stranka iz principijelnih razloga podržati Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ koji je predložilo Ministarstvo pravde u Savjetu ministara.

Vulićeva je tokom rasprave o ovom prijedlogu istakla da sudska vlast daje sebi za pravo da ponižava poslanike, navodeći da je dokaz za to primjenjivanje izmjena Krivičnog zakona, koje nisu donesene u Predstavničkom domu, niti su verifikovane od Parlamentarne skupštine BiH.

policija hrvatska

Region

Sirijac u Hrvatskoj ilegalno prevozio migrante, pa uhapšen

"Sudska vlast daje sebi za pravo da nas ponižava, omalovažava, a mi njih treba da milujemo i kažemo da su gospoda, oni su sudska vlast, a mi smo manje vrijedni. Na istom smo nivou, samo što će doći vrijeme da i oni odgovaraju. Ako je neko korumpiran i bogat onda su to oni", istakla je Vulićeva.

Ona se saglasila sa poslanikom PDP-a Branislavom Borenovićem da se Tužilaštvo ponaša bahato, navodeći da joj je 9. decembra pred 20 ljudi prišao čovjek i rekao da treba zaklati nju i sve koji slijede ideologiju SNSD-a.

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić: Tretman žena je drugačiji u životu

"Dežurni tužilac u Doboju je rekao da tu nema elemenata krivičnog djela. Kolegi u Banjaluci je prijećeno i onaj ko je prijetio dobio je 30 dana pritvora. Ne može tužilac u Doboju da misli drugačije nego u Banjaluci. To je posljedica onoga o čemu je Borenović govorio, a to je da su bahati i da su instalirani od /bivšeg ambasadora SAD u BiH Majkla/ Marfija i /Kristijana/ Šmita", zaključila je Vulićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Sanja Vulić

VSTS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Неколико бањалучких насеља остало без струје

Banja Luka

Nekoliko banjalučkih naselja ostalo bez struje

4 h

0
Празнична трпеза

Zanimljivosti

Kako izgleda srpska novogodišnja trpeza?

4 h

0
Разбојништво у бањалучком хотелу: Жртва тврди да је омамљена и претучена!

Hronika

Razbojništvo u banjalučkom hotelu: Žrtva tvrdi da je omamljena i pretučena!

4 h

0
Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом

Svijet

Užas na aerodromu: Avion udario u cisternu sa gorivom

4 h

0

Više iz rubrike

Којић: Опасно је на претпоставкама радити реформу правосуђа

BiH

Kojić: Opasno je na pretpostavkama raditi reformu pravosuđa

4 h

0
ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће

BiH

CIK donio naredbu o otvaranju verifikacione vreće

5 h

1
Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске

BiH

Košarac: Trojka iz Sarajeva vuče za nos opoziciju iz Srpske

7 h

0
Представнички дом о ВСТС-у и Суду БиХ

BiH

Predstavnički dom o VSTS-u i Sudu BiH

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

17

07

"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner