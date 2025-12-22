Predstavnički dom o VSTS-u i Sudu BiH

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za danas, a na dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu BiH čiji predlagači su poslanici Kluba SDS-a, PDP-a, Za pravdu i red.

Riječ je o Prijedlogu Zakona o visokom i sudskom i tužilačkom savjetu i Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH, koji su jedan od uslova BiH na putu ka EU.

Predlagači navode da je riječ o gotovo istim prijedlozima o koji su povučeni sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara BiH.

Klub poslanika SNSD-a kategorično odbacuje prijedloge zakona kao neprihvatljive. Ne žele, kažu, da provode naloge Kristijana Šmita.

Za SNSD su neprihvatljivi prijedlozi sjedišta apelacionog odjeljenja Suda, kao i načini imenovanja sudija.