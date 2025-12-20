Naredne sedmice oba Doma o dva evropska zakona

Godinama se ništa nije radilo po pitanju izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Sudu BiH, a onda su se odjednom domaći političari probudili i dosjetili da bi se o njima trebalo hitno raspravljati. I to u dva dana. Tako će Predstavnički dom u ponedjeljak raspravljati o zakonima koji su prijedlog opozicije iz Republike Srpske, dok će dan nakon toga Dom naroda o onim verzijama koje je dostavilo Ministarstvo pravde u Savjetu ministara BiH.

Ova prva verzija neprihvatljiva je za VSTS. Ne sviđa im se da sjedište Apelacionog odjeljenja bude na Palama, kako stoji u Izmjeni zakona o Sudu BiH. Kada je u pitanju Prijedlog zakona o VSTS-u najviše zamjerki imaju na način izbora sudija i tužilaca, posebno na onaj dio koji se odnosi na etničke kvote.

"Mi sada imamo verziju Zakona gdje su sve pozicije propisane po nacionalnim kvotama. Sada vi meni recite kako će se ta verzija uskladiti sa mišljenjima Venecijanske komisije. Način izbora članova budućeg saziva Vijeća je propisan tako da sva ministarstva pravde u BiH, uključujući i Komisiju Brčko distrikta učestvuju u utvrđivanju kriterijuma za to. Sada ja vama postavljam pitanje šta ako jedno ministarstvo pravde ne želi da radi sa Vijećem i u roku od 45 dana od dana primjene tog zakona ne usvojimo taj Pravilnik? Vi, gospodo, nemate VSTV. Ovo je crvena linija ispod koje mi ne možemo ići“, rekao je predsjednik VSTS-a Sanin Bogunović.

Pomenuti zakoni jesu među osnovnim uslovima za nastavak pregovora BiH sa Evropskom unijom, ali to nikako ne znači da ih treba usvajati po svaku cijenu i bez mišljenja struke, a Bogunović tvrdi da predlagači nisu ni konsultovali VSTS o tekstu zakona koji su u zadnji čas uputili u parlamentarnu proceduru. Prvobitno su predložili da se o njima raspravlja po hitnom postupku, ali s obzirom da to nije usvojeno, poslanici će o njima po skraćenoj proceduri.

"To je pokušaj slanja poruke da je vrijeme da se traže realna rješenja i da se otkoči ovaj put i ovo blato u koje smo zapali“

Nećemo glasati za ovakve zakone, čiji tekst su dvije trojke usaglašavale sa Kristijanom Šmitom, a pod plaštom evropskog puta BiH, poruka je iz SNSD-a", tvrdi poslanik SDS-a u Predstavničkom domu PS BiH Mladen Bosić.

„Ne možemo dati podršku ovim zakonima. Sve što se usaglasi na Savjetu ministara od strane legitimnih predstavnika, za nas je prihvatljivo, a nešto na silu gurati kao što to rade sarajevska „Trojka“ i srpska „Trojka“, ne može dobiti podršku SNSD-a“, istakao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Miroslav Vujičić.

Bez potrebe smo došli u konfuznu situaciju, stav je Jasmina Emrića. Ako Predstavnički dom usvoji jednu, a Dom naroda drugu verziju zakona, biće potrebno formirati Komisiju za usaglašenje stavova, o čemu će se opet morati izjašnjavati oba doma.

„Dvije godine ništa se nije radilo na tome, a onda u mjesec dana ambiciozno se želi po svaku cijenu da bi ispunili ove uslove, da bi započeli pregovarački postupak, da se eto nešto usvoji. Suština je u tome, da se usvoji kakav - takav zakon, da se napravi neki kompromis“, kazao je poslanik Mješovitog kluba u Predstavničkom domu PS BiH Jasmin Emrić.

Tri puta u manje od mjesec dana propali su pokušali da Savjet ministara uopšte raspravlja o ova dva zakona, koje je predložilo Ministarstvo pravde. Nakon toga, opozicija iz Srpske odlučila je ih uputi u parlamentarnu proceduru Predstavničkog doma, ali u izmijenjenom obliku. Ako nekome nije jasno šta stoji u jednoj, a šta u drugoj verziji dva evropska zakona, sigurno je jasno da se političari u BiH ne mogu usaglasiti čak ni oko istog teksta zakona, tako da je BiH daleko od nastavka pregovora, a još dalje od samog ulaska u evropsku zajednicu.