Pljušte kazne u FBiH: Zatvorena 24 objekta

Izvor:

SRNA

20.12.2025

10:52

Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Federalna Poreska uprava je, zbog nepravilnosti, zapečatila 24 objekta u sedam kantona i izrekla kazne od skoro 304.000 KM.

Kontrole su sprovedene kod poreskih obveznika iz oblasti igara na sreću i klađenja, ugostiteljstva, trgovine, građevine, pekarstva i drugih uslužnih d‌jelatnosti u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu.

U nadzorima je pronađeno i 35 neprijavljenih radnika, saopštila je Poreska uprava FBiH.

Pasoš-BiH-280825

Svijet

Višesatna zadržavanja na pasoškoj kontroli, evo i zašto

Pojačane kontrole su najavljene i tokom novogodišnjih praznika kao i da će svi subjekti kod kojih budu utvrđene nepravilnosti biti kažnjeni.

