U ponedjeljak o Zakonu o Sudu i VSTS-u

Izvor:

SRNA

19.12.2025

09:32

У понедјељак о Закону о Суду и ВСТС-у
Foto: Youtube screenshot

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je u ponedjeljak, 22. decembar, a na dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH.

Predlagači oba zakonska rješenja su poslanici Kluba SDS-a, PDP-a, Za pravdu i red Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Oba prijedloga pred poslanicima će se naći u prvom čitanju, po skraćenom postupku.

U obrazloženju Prijedloga zakona o Sudu BiH predlagači navode da je potrebno urediti status za sudije Apelacionog odjeljenja Suda BiH, kao drugostepene instance, sa posebno izabranim i stalno imenovanim sudijama od nezavisnog regulatora, te da sjedište Apelacionog odjeljenja bude na Palama.

мигранти-Грчка

Svijet

Više od 570 migranata spaseno u Grčkoj: Čamac pozvao u pomoć obalsku stražu

U prijedlogu Zakona o VSTS-u BiH navodi se da će sastav tog tijela odražavati sastav naroda BiH u skladu sa Ustavom BiH i polnu zastupljenost u BiH, dok će se pravilnikom VSTS-a regulisati postupci koji su neophodni da bi se osiguralo poštivanje važećih odredaba Ustava i zakona BiH koji regulišu to pitanje.

Obrazlažući ovaj zakonski prijedlog, predlagači navode da je predviđeno da će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH donijeti Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji će biti usklađen sa standardima EU.

Ova dva prijedloga su uvrštena na dnevni red prethodne sjednice Predstavničkog doma BiH, a poslanici tada nisu prihvatili da se po hitnom postupku razmatraju.

