CIK BiH odbacila zahtjev SDS-a

ATV

18.12.2025

15:20

ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а
Foto: Printscreen/Youtube/CIK

Centralna izborna komisija BiH (CIK) odbacila je zahtjev SDS-a za izuzeće Jovana Kalabe, predsjednika Centralne izborne komisije BiH.

Na sjednici CIK-a istaknuto je da je SDS uputio zahtjev pozivajući se na objave u medijima i navodeći da sumnjaju u nepristrasnost Kalabe, međutim prema ocjeni nadležne službe nisu dostavili dokaze za tako nešto.

Хаос у албанској Скупштини

Region

Totalni haos u albanskom Parlamentu: Baklje, sukob s policijom

"Podnosilac zahtjeva navodi da je u medijima objavljena vijest koja dovodi u vezu suprugu kolege Kalabe sa jednim od kandidata na izborima. Radi se o vijesti koju je ovaj subjekat koji je ovjeren na izborima, zajedno sa još jednim i plasirao u medijima i nismo se htjeli baviti ovim neistinama i to demantovati", rekla je Irena Hadžiabdić, član CIK-a dodajući da se radi o političkim dezinformacijama koje nemaju uporište u činjenicama.

Ona je predložila i da se CIK pozabavi političkim subjektima koji putem medija iznose dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa.

Naime, žalba SDS-a odnosila se na to da je supruga Kalabe, navodno bila savjetnica Siniše Karana, kandidata SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Hitna, Srbija

Hronika

Eksplozija u kući u Srbiji, ima povrijeđenih

"U zahtjevu je ta činjenica precizirana. Ovdje ima elemenata da mi provedemo postupak i da se zaštitimo od ovakvih napada. Napad je neosnovan", rekao je Vlado Rogić, član CIK-a.

Ahmet Šantić, član CIK-a kaže da je zahtjev uperen na ličnost predsjednika CIK-a te da zahtjev ne sadrži nijedan formalni akt kojima se potkrepljuju tvrdnje.

"Očito se radi o ciljnom projektu. Bojim se da ovdje ima sprege još nekih institucija koje su učestvovale u ovom zahtjevu sa ciljem dezintegracije izbornog procesa", rekao je Šantić, prenosi portal "Nezavisne".

CIK BiH

CIK

SDS

Jovan Kalaba

