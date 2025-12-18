Potpuni haos u Briselu: Poljoprivrednici bacali dimne bombe na policiju, blokirali ulice zbog spornog sporazuma

U Briselu je danas došlo do sukoba između poljoprivrednika iz Evrope i belgijske policije tokom demonstracija farmera zbog kontroverznog trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Merkosura, koji okuplja južnoameričke zemlje.

Poljoprivrednici širom Evrope protestuju zbog ovog dogovora, strahujući da će upliv poljoprivrednih proizvoda iz južnoameričkih zemalja dovesti do pada u potražnji za njihovim dobrima.

Protesti su u Briselu počeli još sinoć, kada su poljoprivrednici blokirali ceste, a danas je došlo do direktnih okršaja s policijom.

Policija je odgovorila snažnim mlaznicama vode usmjerenim na protestante koji su bili blizu.

Farmeri iz cijele Evrope kažu da je sektor već godinama u krizi i optužuju EU da narušava njihov životni standard kroz trgovinske sporazume poput Merkosura i potencijalna smanjenja budžeta Zajedničke poljoprivredne politike.

Demonstracija ima za cilj dodatno vršiti pritisak na lidere EU dok razmatraju budžetske prioritete i trgovinske sporazume za koje farmeri strahuju da će povećati konkurenciju i sniziti cijene.