Orban nosi Briselu 1,6 miliona pisama

Izvor:

SRNA

14.12.2025

14:20

Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Obran objavio je fotografiju 1,6 miliona pisama spakovanih u kutije koje nosi u Brisel i u kojima je izraženo mađarsko "ne" finansiranju Ukrajine.

Orban je istakao da se narod Mađarske izjasnio da se protivi finansiranju Ukrajine i potezima Evropske unije koji guraju Evropu u rat.

"Ponijeću ovo sa sobom u Brisel naredne sedmice, gdje ću iznijeti mišljenje većine. Nadam se da vojska neće naplaćivati ništa za prekomjernu težinu", napisao je Orban, koji putuje vojnim avionom.

Savjet EU usvojio je 12. decembra odluku o trajnom zamrzavanju suverene imovine Rusije.

Prema planu Evropske komisije, trajno zamrzavanje imovine je prva faza eksproprijacije ruske imovine pod maskom šeme "reparacionog kredita" za Kijev.

Svijet

"Orban se bori za povratak zdravom razumu"

Prethodno je briselski portal "Juraktiv" objavio da Belgija predlaže ostalim članicama EU da raskinu sve investicione sporazume sa Rusijom kao jedan od uslova za svoju saglasnost na eksproprijaciju zamrznute ruske imovine u okviru "reparacionog kredita" za Kijev.

