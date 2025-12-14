Ovo je terorista koji je pucao na plaži u Sidneju (FOTO)

Jedan od napadača u terorističkom napadu koji se dogodio tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, identifikovan je kao 24-godišnji Avganistanac Navid Akram.

Akram, kako je saopšteno, živi na jugozapadu grada, a njegova kuća u predgrađu Bonirig tokom noći je pretresena od strane policije.

🚨🇦🇺 BREAKING: Identity of #Bondi Beach Attacker Revealed



The attacker has been identified as Naveed Akram, an Afghan national (Refugee).



This heinous act has caused over 13 deaths and left more than 50 injured.

Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a oko 30, među kojima su dijete i dva policajca, je povrijeđeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila prve večeri Hanuke, osamog dana jevrejskog festivala koji proslavlja snagu vere.

Jedan od napadača ubijen je na licu mjesta, dok je drugi povrijeđen i uhapšen u kritičnom stanju, navela je NSW policija.

Za sada nije poznato da li je Navid Akram ubijeni ili preživjeli napadač, prenosi Telegraf.

Iz policije je saopšteno da je jedan od napadača odranije poznat policiji, ali da još nemaju dovoljno saznanja o njemu.