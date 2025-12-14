Logo
Large banner

Ovo je terorista koji je pucao na plaži u Sidneju (FOTO)

Izvor:

Telegraf

14.12.2025

14:07

Komentari:

2
Ово је терориста који је пуцао на плажи у Сиднеју (ФОТО)
Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

Jedan od napadača u terorističkom napadu koji se dogodio tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, identifikovan je kao 24-godišnji Avganistanac Navid Akram.

Akram, kako je saopšteno, živi na jugozapadu grada, a njegova kuća u predgrađu Bonirig tokom noći je pretresena od strane policije.

Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a oko 30, među kojima su dijete i dva policajca, je povrijeđeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila prve večeri Hanuke, osamog dana jevrejskog festivala koji proslavlja snagu vere.

Аустралија пуцњава

Svijet

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

Jedan od napadača ubijen je na licu mjesta, dok je drugi povrijeđen i uhapšen u kritičnom stanju, navela je NSW policija.

Za sada nije poznato da li je Navid Akram ubijeni ili preživjeli napadač, prenosi Telegraf.

Iz policije je saopšteno da je jedan od napadača odranije poznat policiji, ali da još nemaju dovoljno saznanja o njemu.

Podijeli:

Tagovi:

Sidnej

pucnjava

Teroristički napad

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

Svijet

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

5 h

1
Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Svijet

Pucnjava u Australiji - teroristički napad na praznik Hanuke

3 h

0
Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве

Svijet

Pucnjava na američkom univerzitetu, dvije osobe mrtve

8 h

0
Пуца план ЕУ о руској имовини за Украјину: Италија окренула леђа Бриселу?

Svijet

Puca plan EU o ruskoj imovini za Ukrajinu: Italija okrenula leđa Briselu?

1 d

0

Više iz rubrike

Европа ће до 2030. престати да постоји као глобални политички субјекат

Svijet

Evropa će do 2030. prestati da postoji kao globalni politički subjekat

3 h

0
Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

Svijet

Ušakov o Trampovom planu: Rusija iznijela stav, ako bude određenih izmjena, imaćemo oštre primjedbe

3 h

0
Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Svijet

Vitkof i Kušner stigli u Berlin

3 h

0
Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Svijet

Pucnjava u Australiji - teroristički napad na praznik Hanuke

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

FIFA objavila važnu vijest

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner