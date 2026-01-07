Logo
U BiH isporučene formule za dojenčad "Nestle" u kojima su toksini

07.01.2026

18:21

У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини
Foto: Towfiqu barbhuiya/Pexels

Određene serije formula za dojenčad iz Holandije brenda "Nestle" u kojima je utvrđeno prisustvo toksina - cereulid isporučene su u BiH, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane.

Riječ je o toksinu koji može izazvati mučninu i povraćanje.

Rok trajanja proizvoda je 31. oktobar 2027. godine, a lotovi su 52850346AD, 51520346AE, 52860346BB, 52900346AB.

Zastupnik za "Nestle" u BiH je "Nestle Adriatik BH" Sarajevo.

Agencija je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje obaviještena da se BiH nalazi na listi zemalja u koje su isporučene ove serije proizvoda i u toku je prikupljanje podataka o distribuciji ovih spornih serija.

Денвер-честитка

Košarka

Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

Agencija za bezbjednost hrane BiH dostavila je raspoložive informacije na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima.

Prethodno je Agencija, na osnovu informacije koje je objavila kompanija "Nestle Adriatik BH", obavijestila o dobrovoljnom opozivu pojedinih serija NAN formula za dojenčad.

Prehrambena kompanija Nestle saopštila je danas da će povući neke serije proizvoda za ishranu odojčadi i sa tržišta zemalja u Americi i Aziji, uključujući i iz Kine i Brazila.

Najmanje 37 zemalja, većinom evropskih država, kao i Australija, Brazil, Kina i Meksiko izdalo je zdravstvena upozorenja zbog moguće kontaminacije hrane za odojčad te kompanije, prenosi Rojters.

Nestle je juče saopštio da je testirao sva ulja arahidonske kiseline i odgovarajuće mješavine ulja koje se koriste u proizvodnji svojih potencijalno pogođenih proizvoda za ishranu odojčadi nakon što je otkriven problem sa kvalitetom u sastojku vodećeg dobavljača.

