Građani ulaze u još jednu neizvjesnu noć: Drina raste, a grad bez vode

06.01.2026

20:36

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Cijeli grad Goražde od sinoć je bez vode nakon što je zbog porasta vodostaja rijeke Drine došlo do plavljenja pumpi u Fabrici vode u Vitkovićima.

Regularno vodosnabdijevanje biće uspostavljeno tek ujutro, zaključeno je na vanrednoj sjednici Gradskog i Kantonalnog štaba Civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona.

Na sjednici su razmotreni stanje na terenu i zajednički pravci djelovanja nadležnih službi. Kantonalni i Gradski štab Civilne zaštite zaduženi su da stave sve resurse u funkciju što bržeg obnavljanja Fabrike vode. Istovremeno, službe prate stanje u priobalju rijeke Drine i angažuju potrebna materijalno-tehnička sredstva.

badnjak bl

Društvo

Šta simbolizuje badnjak?

Građani Goražda ulaze u još jednu neizvjesnu noć, jer vodostaj rijeke Drine nastavlja da raste. U 17:00 časova vodostaj Drine iznosio je 261 cm, Prače 138 cm, a Koline 135 cm. Nadležne službe apeluju na oprez i najavljuju da će redovno informisati javnost o stanju i mogućim mjerama.

Poplave

Goražde

