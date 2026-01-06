Građani ulaze u još jednu neizvjesnu noć: Drina raste, a grad bez vode

Cijeli grad Goražde od sinoć je bez vode nakon što je zbog porasta vodostaja rijeke Drine došlo do plavljenja pumpi u Fabrici vode u Vitkovićima.

Regularno vodosnabdijevanje biće uspostavljeno tek ujutro, zaključeno je na vanrednoj sjednici Gradskog i Kantonalnog štaba Civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona.

Na sjednici su razmotreni stanje na terenu i zajednički pravci djelovanja nadležnih službi. Kantonalni i Gradski štab Civilne zaštite zaduženi su da stave sve resurse u funkciju što bržeg obnavljanja Fabrike vode. Istovremeno, službe prate stanje u priobalju rijeke Drine i angažuju potrebna materijalno-tehnička sredstva.

Građani Goražda ulaze u još jednu neizvjesnu noć, jer vodostaj rijeke Drine nastavlja da raste. U 17:00 časova vodostaj Drine iznosio je 261 cm, Prače 138 cm, a Koline 135 cm. Nadležne službe apeluju na oprez i najavljuju da će redovno informisati javnost o stanju i mogućim mjerama.