Ovaj grad je danas najzagađeniji

U Tuzli je vazduh nezdrav i građani se upozoravaju da je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa.

Prema mjerenju u 11 časova indeks kvaliteta vazduha u Tuzli je 155, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

U Banjaluci indeks kvaliteta vazduha je 130, te se smatra nezdravim za osjetljive grupe stanovništva.

U ostalim gradovima je vazduh pretežno dobar ili umjereno zagađen.

Gradovi i opštine Obilne padavine pogodile Hercegovinu: Izlivena voda i neprohodni putevi zarobili mještane

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.