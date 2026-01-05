Logo
Košarac firmi u BiH oduzeo dozvolu za proizvodnju dronova

05.01.2026

11:23

Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac donio je rješenje kojim se kompaniji BNT - Tvornica mašina i hidraulike iz Novog Travnika oduzima dozvola za proizvodnju dronova, nakon što je inspekcijskim nalazima utvrđeno da je ovaj pravni subjekat prekršio niz odredaba Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Protiv kompanije BNT i odgovornog lica u ovom pravnom subjektu biće pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim pravosudnim institucijama, sa prijedlogom da budu kažnjeni maksimalnim novčanim kaznama zbog utvrđnih nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

Postupajući po nalogu ministra Košarca, Inspektorat je u proteklom periodu izvršio redovan, a potom i vanredni inspekcijski nadzor, prilikom kojih je ustanovljeno mnoštvo nezakonitosti i nepravilnosti u aktivnostima kompanije BNT u vezi sa proizvodnjom dronova.

Inspekcijskim kontrolama ustanovljeno je da stvarne količine, te tehničke i operativne karakteristike proizvedenih dronova ne odgovaraju podacima navedenim u zahtjevu kompanije BNT za izdavanje odobrenja za proizvodnju prototipa navedenog sredstva. Uočene su razlike,koje ukazuju na to da je kompanija BNT izvršila značajne izmjene tehničkih i operativnih karakteristika dronova, a da o tome prethodno nije obavijestila Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Inspekcijski nalazi pokazuju da je kompanija BNT bez pravnog osnova nastavila sa proizvodnjom dronova i nakon što je istekao rok za koji je odobrenje bilo važeće.

Nezakonitosti su utvrđene i u vezi sa kooperantskim ugovorima koje je zaključivala kompanija BNT, a koji nisu predočeni inspekcijskim organima, niti su dostavljeni Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u zakonom predviđenom roku.

S obzirom na to da je utvrđeno postupanje suprotno važećim zakonskim propisima, ministar Košarac je, u skladu Zakonom o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, donio rješenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju dronova kompaniji BNT, a protiv koje će biti pokrenuti i prekršajni postupci.

Staša Košarac

