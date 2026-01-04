Može li predloženi zakon riješiti problem deficita u policijskim agencijama?

Policijski službenik kada navrši 40 godina radnog staža, a prije 60 godine života, može nastaviti rad u nekoj od policijskih agencija, ako postoji potreba za njegovim angažmanom i ako je psihofizički sposoban – ovo, između ostalog stoji u Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, čiji su predlagači poslanici Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović.

Objašnjavaju da su ovakvo zakonsko rješenje predložili zbog deficita kadra u tri policijske agencije na nivou BiH.

"S obzirom da u sve tri policijske agencije BiH, SIPA, Granične policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela je do sada evidentan nedostatak, odnosno deficit od 50 posto neophodnih kadrova, mislimo da je ovo zakonsko rješenje dobro, radi sprečavanja nekontrolisanog odlaska u penziju deficitarnog kadra, a na drugi način omogućavanje kadrovskog jačanja", rekao je Nihad Omerović, poslanik Kluba NiP-a u PD PS BiH.

Ovakve odredbe Zakona pogoduju samo visokorangiranim službenicima , ali ne i mlađim kadrovima koji ne bi imali mogućnost napredovanja. I, zato iz SNSD-a za ovako nešto podrške neće biti. A, neće ni iz opozicionih stranaka iz Srpske.

"Nije slučajno u nekom prethodnom sistemu uveden sistem po kojem policajci idu ranije u penziju, odnosno imaju beneficirani radni staž. Viidmo da su policijski službenici koji su u višem činu pokušali da izlobiraju usvajanje zakona. Nama je u cilju da s eovaj Zakon ne usvoji i nećemo ga podržati", rekao je Miroslav Vujičić, poslanik Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

"Oni koji su, po meni najvažniji, kada je u pitanju ovo zakonsko rješenje su sindikati i ljudi koji vode računa da ne bude diskriminacija između tih visokorangiranih i ovih koji su niže rangirani. Ovo zakonsko rješenje sa ovakvim sadržajem ne može dobiti našu podršku", rekao je Branislav Borenović, poslanik Kluba SDS-PDP-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

Sličan stav zastupaju i u SDA. Problem nedostatka policijskih službenika svakako treba rješavati, ali ne na ovaj način, smatra Šerif Špago.

"Ti ljudi koji nedostaju policijskim agencijama nisu zainteresovani za ostanak. Zainteresovani su ljudi koji imaju veće plate. To su glavni inspektori, samostalni inspektori i nećemo sa ovim riješiti taj problem koji imamo", rekao je Šerif Špago, poslanik SDA u PD PS BiH.

Iz Granične policije i Direkcije za koordninaciju policijskih tijela BiH nismo dobili odgovor na pitanje imaju li problem sa deficitom kadrova i da li podržavaju predložene izmjene Zakona. Iz SIPA-e je stigao odgovor. Kažu da bi u ovoj godini u penziju trebalo 53 službenika, ali da to neće ugroziti rad SIPA-e, jer su planirana nova zapošljavanja. Takođe, tvrde da ih niko nije konsultovao u vezi sa Zakonom o izmjeni i dopuni zakona o policijskim službenicima BiH i tako se, dodaju, manipuliše netačnim informacijama.

"Donošenje zakonskih rješenja koja bi omogućila zaposlenima da ostanu u radnom odnosu godinama nakon sticanja uslova za penzionisanje i da takav ostanak zavisi isključivo od volje zaposlenog bi stvorio pravnu nesigurnost, neravnopravno i nepravedno postupanje, onemogućio bi napredovanje u službi i niz drugih negativnih posljedica", saopšteno je iz SIPA-e.

Napominju i da nemaju ništa protiv izmjene Zakona koji bi riješio problem deficita policijskih službenika, ali da se moraju sagledati stvarne potrebe svih policijskih agencija. Predloženo zakonsko rješenje trebalo bi da se nađe na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Predstavničkog doma, u redovnoj proceduri.