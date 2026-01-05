Logo
Upaljen narandžasti meteoalarm u BiH: Ove regije su na udaru

Izvor:

SRNA

05.01.2026

09:57

Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару
Foto: Tanjug/AP

Za regije Mostara, Trebinja i Foče danas je na snazi narandžasti meteoalarm zbog očekivanih obilnih padavina i jakog vjetra.

Za područje trebinjske regije prognozirani su udari vjetra brzine 40-50 kilometara na čas, te 40 do 60, a ponegdje i 80 litara kiše po metru kvadratnom.

Швајцарска пожар Нова година

Svijet

Poznat identitet žrtava požara u Švajcarskoj

U sjevernim područjima mostarske regije očekuje se do 80 litara kiše po metru kvadratnom, dok bi na području Foče moglo da padne između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Stanovništvu na ovim područjima savjetuje se oprez i da budu spremni da zaustave akcije na otvorenom, u zavisnosti od stanja na terenu.

narandžasti meteoalarm

BiH

