Upaljen narandžasti meteoalarm u BiH: Ove regije su na udaru

Za regije Mostara, Trebinja i Foče danas je na snazi narandžasti meteoalarm zbog očekivanih obilnih padavina i jakog vjetra.

Za područje trebinjske regije prognozirani su udari vjetra brzine 40-50 kilometara na čas, te 40 do 60, a ponegdje i 80 litara kiše po metru kvadratnom.

U sjevernim područjima mostarske regije očekuje se do 80 litara kiše po metru kvadratnom, dok bi na području Foče moglo da padne između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Stanovništvu na ovim područjima savjetuje se oprez i da budu spremni da zaustave akcije na otvorenom, u zavisnosti od stanja na terenu.