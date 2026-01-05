Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

Kriptovalute su pobjednički ušle u novu godinu, a rast odražava skok cijena roba i azijskih akcija, podstaknut zamahom koji predvodi vještačka inteligencija i geopolitičkim događajima.

Bitkoin je u poned‌jeljak, 5.decembra, nakratko dotakao 93.000 dolara, dok su se trgovci oslanjali na novi apetit za rizikom na tržištima nakon što su SAD zbacile Madura, a početni tokovi na početku godine podstakli su rast glavnih tokena poslije nestabilnog završetka 2025. godine.

BTC je porastao za oko jedan odsto u posljednja 24 sata i približno tri odsto tokom sedam dana, dok se eter zadržao blizu 3.160 dolara, takođe u plusu na dnevnom nivou.

XRP je dodao oko tri odsto i popeo se iznad 2,10 dolara, produžavajući snažan učinak s početka januara, dok se Solana kretala blizu 136 dolara.

DOGE je tokom dana oslabio, ali je i dalje u porastu od 17 odsto u protekloj sedmici, što predstavlja najveće dobitke među glavnim berzama.

Pozicioniranje na tržištu derivata dodatno je pojačalo kretanja.

Likvidacije su u posljednja 24 sata premašile 260 miliona dolara, pri čemu su kratke pozicije činile oko 200 miliona dolara, što pokazuje da su kasni prodavci bili primorani da zatvaraju pozicije kako su cijene rasle.

Više od 121 milion dolara kratkih pozicija izbrisano je samo u posljednja četiri sata, u poređenju sa manje od devet miliona dolara dugih pozicija. Likvidacije dugih pozicija ostale su relativno skromne tokom cijelog perioda, što ukazuje na tržište na kojem je medvjeđi leverage bio prenatrpan i ranjiv. Na vodećoj decentralizovanoj platformi fokusiranoj na perpetual ugovore, Hyperliquid, kratke pozicije su i dalje činile oko 54,4 odsto svih likvidiranih pozicija, u odnosu na 45,6 odsto dugih pozicija, prema podacima HyperDasha.

Rast bitkoina došao je uz jačanje rizične imovine i novi skok cijena roba. Azijske akcije porasle su na rekordne nivoe dok su investitori masovno kupovali tehnološke akcije, produžavajući prošlogodišnji zamah vođen vještačkom inteligencijom.

Sirova nafta Brent stabilizovala se nakon početne slabosti povezane s dešavanjima u Venecueli, dok je zlato naglo skočilo iznad 4.400 dolara po unci, a srebro zabilježilo još veći rast.

Trgovci navode da ponuda s početka godine odražava mješavinu pozicioniranja i relativne vrijednosti, pri čemu su kriptovalute i dalje znatno ispod svojih istorijskih maksimuma, dok se ostala imovina nalazi blizu rekordnih nivoa, prenosi SeeBiz.