Zimovanje ledi novčanike: Salata 10, pola kile pečenja 30 evra

Počela je zimska sezona, a tokom novogodišnjih praznika ski-centri su puni.

Sa sezonom, skoro po tradiciji počinje i sezona dijeljenja paprenih računa iz restorana i kafića. Jedan takav stigao je iz Kolašina, koji pokazuje da vam je za boravak u ovoj crnogorskoj varošici potreban jako dubok džep.

Ne naravno u svakom lokalu jer cijene variraju, ali ovaj jedan restoran pokazao se kao posebno skup.

"Nije to ništa novo za to mjesto, kako godine prolaze samo je skuplje i skuplje. Kafa je pet, šest evra, malo pivo devet, mala flašica vode od 0.25 je pet evra, rakija čašica osam evra, gazirani sok sedam evra", kaže za RINU jedan od gostiju.

Osim pića, hrana u tom restoranu je takođe jako skupa.

"Jedan hamburger je deset evra, specijalitet meso na seljački način 600 grama je 30 evra, a pola kilograma telećeg pečenja je takođe 30 evra, miješana salata 10 evra i pita sa jabukama takođe deset", dodaje sagovornik.

Zbog ovako nimalo niskih cijena, samo jedan račun za grupu gostiju iznosio je preko 500 evra.

"To jeste baš dosta, ali imajući u vidu da je tu bila grupa od preko deset ljudi, ako su podijelili račun, svako je izdvojio možda oko 40 evra za sebe, što i nije toliko strašno", ističe sagovornik.

Svakako, zimski centri a među njima i Kolašin poznati su po visokim cijenama već godinama unazad. Sjetimo se samo porcije kačamaka koja je koštala 30 evra.