Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

Centralna banka Bosne i Hercegovine od Nove godine, 1. januara 2026. godine, povukla je novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM koje su puštene u opticaj u periodu od 1998. do 2009. godine.

Ove novčanice su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine, a CB BiH je preuzela njihovu zamjenu.

Kako je saopšteno iz ove Banke, tokom 2025. godine zamjenu novčanica obavljale su komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, a taj rok je istekao 31. decembra 2025. godine. Počev od prvog januara, zamjenu povučenih novčanica isključivo obavlja Centralna banka Bosne i Hercegovine.

Građani i pravna lica zamjenu mogu obaviti u narednih deset godina, zaključno s 31. decembrom 2035. godine, i to na lokacijama Centralne banke u Sarajevu, na adresi Maršala Tita 25, te u Banjaluci, na adresi Vidovdanska 19.

Zamjenu reguliše poseban akt

Iz Centralne banke BiH navode da će postupak zamjene biti regulisan posebnim aktom, o čemu će javnost biti dodatno informisana putem zvaničnih kanala Banke.

Svi podaci o novčanicama koje su povučene iz opticaja i koje više nisu zakonsko sredstvo plaćanja dostupni su na internet stranici Centralne banke BiH, u rubrici Novac, pod kategorijama "Novčanice KM koje su povučene iz opticaja i prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja" i "Zamjena gotovog novca KM neprikladnog za opticaj“.

Za dodatne informacije u vezi s postupkom zamjene, građani se mogu obratiti Centralnoj banci BiH putem mejl adrese povlacenje.novcanica.km@cbbh.ba ili na brojeve telefona +387 33 278 335 i +387 33 278 212.