Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

Autor:

Stevan Lulić

03.01.2026

15:14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили
Foto: ATV

Centralna banka Bosne i Hercegovine od Nove godine, 1. januara 2026. godine, povukla je novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM koje su puštene u opticaj u periodu od 1998. do 2009. godine.

Ove novčanice su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine, a CB BiH je preuzela njihovu zamjenu.

Ирска

Svijet

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

Kako je saopšteno iz ove Banke, tokom 2025. godine zamjenu novčanica obavljale su komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, a taj rok je istekao 31. decembra 2025. godine. Počev od prvog januara, zamjenu povučenih novčanica isključivo obavlja Centralna banka Bosne i Hercegovine.

Građani i pravna lica zamjenu mogu obaviti u narednih deset godina, zaključno s 31. decembrom 2035. godine, i to na lokacijama Centralne banke u Sarajevu, na adresi Maršala Tita 25, te u Banjaluci, na adresi Vidovdanska 19.

Zamjenu reguliše poseban akt

Iz Centralne banke BiH navode da će postupak zamjene biti regulisan posebnim aktom, o čemu će javnost biti dodatno informisana putem zvaničnih kanala Banke.

pjevanje

Savjeti

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

Svi podaci o novčanicama koje su povučene iz opticaja i koje više nisu zakonsko sredstvo plaćanja dostupni su na internet stranici Centralne banke BiH, u rubrici Novac, pod kategorijama "Novčanice KM koje su povučene iz opticaja i prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja" i "Zamjena gotovog novca KM neprikladnog za opticaj“.

Za dodatne informacije u vezi s postupkom zamjene, građani se mogu obratiti Centralnoj banci BiH putem mejl adrese povlacenje.novcanica.km@cbbh.ba ili na brojeve telefona +387 33 278 335 i +387 33 278 212.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi:

novac

Centralna banka BiH

novčanice

konvertibilna marka

