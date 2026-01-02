Logo
Kineski "BID" prodao više električnih automobila od "Tesle"

Izvor:

SRNA

02.01.2026

21:01

Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Kineski "BID" postao je najveći svjetski prodavac električnih automobila pošto je prestigao američku kompaniju "Tesla", pokazuju tržišni podaci.

"Tesla" je saopštio da je tokom 2025. godine kupcima isporučio 1,64 miliona vozila, što je devet odsto manje nego godinu dana ranije.

Kineski rival "BID" prošle godine je prodao 2,26 miliona vozila. U četvrtom kvartalu, prodaja je iznosila 418.227 primjeraka, prenio je AP.

Analitičari navode da je na pad "Tesline" prodaje vjerovatno uticalo ukidanje poreskih kredita za električna vozila u SAD od 7.500 dolara, odlukom administracije SAD krajem septembra.

