Genijalan trik pomoću kog će cipele postati vodootporne za samo 5 minuta

Jutros nas je dočekao snijeg, a ako se niste na vrijeme pripremili i nemate vodootpornu obuću, imamo genijalan trik kako da vam cipele postanu otporne na vodu za samo 5 minuta, a vaša stopala biće topla i suva.

Zimski dani donose snijeg, kišu i bljuzgavicu, a mokre i hladne noge mogu pokvariti svaki vaš izlazak napolje. Imamo jednostavan trik za vodootporne cipele – i to bez skupih preparata. Sve što vam treba jesu vosak za svijeće i fen za kosu!

Evo kako da brzo impregnirate cipele

Uzmite komad voska i utrljajte ga blago, u tankom sloju preko površine cipela (idealno na kožne ili platnene modele).

Kada ste prekrili cijeli materijal voskom, uključite fen i usmjerite lagano topli vazduh ka cipelama. Posmatrajte kako vosak postaje providan i kreće da se upija u materijal, stvarajući tako nevidljivi zaštitni sloj. Rezultat? Voda će poslije samo kliziti niz vaše cipele, a vaše noge ostaće suve i tople, bez obzira na vremenske uslove. A za tople noge čak i kada je napolju minus možete da primjenite ovaj stari ruski trik za tople noge koji su koristili i vojnici, grije noge bolje od vunenih čarapa.