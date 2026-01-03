Logo
Ovaj napitak čisti organizam i liniju dovodi do savršenstva

Krstarica

03.01.2026

14:16

0
Вода чаша
Foto: Pixabay

Internet je preplavljen mnogim dijetama, receptima i savjetima za gubitak težine, a vjerovatno ste neke već i probali i zaključili da pojedini djeluju, a mnogi baš i ne. Danas vam donosimo recept za „japansku vodu“.

Naime, ovaj recept ističe se svojom efikasnošću i brzim rezultatima. U pitanju je đumbirova voda.

Ovaj napitak, poznat i kao japanska voda, pomaže u sagorijevanju masnoća čak i s mjesta gdje su vrlo uporne poput stomaka, leđa i butina. Osim što doprinosi mršavljenju, dobro će uticati i na cjelokupno zdravlje i štiti od brojnih bolesti budući da aktivni sastojak đumbira gingerol ima protivupalna svojstva.

Napitak djeluje tako da ubrzava metabolizam i pomaže tijelu u sagorijevanju masti, bez štetnih posljedica. Osim što je sjajan za liniju, ima i niz povoljnih učinaka za zdravlje.

Povoljni učinci japanske vode za zdravlje

– Normalizuje krvni pritisak – redovno ispijanje đumbirove vode doprinosi regulaciji krvnog pritiska, a sprečava i stvaranje krvnih ugrušaka za koje se zna da su smrtonosni.

– Smanjuje nastanak infekcija – vijekovima se đumbir koristi protiv raznih infekcija, uključujući prehlade i grip.

– Ima protivupalno djelovanje – ovo piće ima snažna protivupalna svojstva koja ga čine idealnim lijekom protiv upalnih bolesti poput artritisa i gihta.

– Poboljšava cirkulaciju – đumbir ima sposobnost da pojača cirkulaciju uglavnom zbog prisutnosti gvožđa i cinka. Oba minerala mogu da poboljšaju protok krvi i spriječe niz problema povezanih s lošom cirkulacijom.

– Umanjuje simptome prehlade i gripe – redovna konzumacija đumbira poboljšava imunološki sistem.

– Reguliše probavu – đumbirova voda eliminiše neprijatne probavne probleme kao što su probavne smetnje, nadutost, refluks kiseline i zatvor.

– Olakšava bol u zglobovima – zahvaljujući protivupalnim svojstvima, redovno konzumiranje đumbirove vode sprečiće bol u zglobovima.

Recept za japansku vodu

1, 5 l vode; nekoliko tankih listića đumbira (najmanje 1 cm đumbira): malo limunovog soka.

Priprema:

Neka voda proključa, a u međuvremenu đumbir oljuštite i nasjeckajte na komadiće. Dodajte đumbir u prokuvanu vodu i kuvajte dok ne omekša. Sklonite s vatre, ohladite i dodajte limunov sok. Pijte svaki dan.

đumbir

napitak

