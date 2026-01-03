Djeca koja koriste telefon prije 13. godine u riziku su od ova tri poremećaja

Nove studije sprovedene nad desetinama hiljada djece ukazuju da korištenje pametnih telefona prije 13. godine života značajno povećava rizik od poremećaja spavanja, gojaznosti i psihološkog stresa, naveli su istraživači.

Jednu od studija vodio je profesor dječije i adolescentne psihijatrije, Ran Barzilaj, koji je sa timom analizirao podatke o više od 10.500 djece u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istraživači su uporedili djecu koja su prvi pametni telefon dobila sa 12 godina sa onima koja su ga dobila sa 13.

Prema rezultatima, djeca iz prve grupe imala su oko 60 odsto veći rizik od poremećaja spavanja i 40 odsto veći rizik od prekomjerne tjelesne težine, dok su znaci psiholoških tegoba bili češći.

Studija je objavljena početkom decembra u stručnom časopisu "Pedijatrija" i dio je šireg talasa novih istraživanja zasnovanih na dugoročnom praćenju velikog broja ispitanika.

Slične nalaze donosi i istraživanje objavljeno u decembru u časopisu "JAMA", koje je ispitivalo uticaj korišćenja društvenih mreža kod djece uzrasta od devet do 13 godina.

I ograničena upotreba opasna

I ograničena, ali redovna upotreba bila je povezana sa slabijim rezultatima na testovima čitanja, vokabulara i pamćenja.

Međunarodna studija sprovedena na više od 100.000 mladih odraslih u desetinama zemalja pokazala je da je raniji uzrast dobijanja prvog pametnog telefona povezan sa većom vjerovatnoćom prijavljivanja psihološke nelagode, naročito kod mladih žena.

Istraživanja, takođe, ukazuju da nisu sve digitalne aktivnosti jednako rizične.

Dugoročna švedska studija pokazala je da je povećana nepažnja kod djece povezana prije svega sa korištenjem društvenih mreža, dok sličan efekat nije zailježen kod video-igara ili gledanja video sadržaja.

Ubitačno beskonačno skrolovanje

Naučnici navode da je ključni problem beskonačno skrolovanje i stalno društveno poređenje koje podstiču društvene mreže.

Nalazi se u velikoj mjeri poklapaju sa preporukama stručnih organizacija.

U Švajcarskoj se pametni telefon ne preporučuje prije uzrasta od 12 godina, dok njemačko pedijatrijsko udruženje savjetuje izbjegavanje pametnih telefona do kraja osnovne škole i odlaganje korišćenja društvenih mreža do početka adolescencije.

Stručnjaci naglašavaju da je nadgledana i postepena upotreba važnija od samog ograničavanja vremena ispred ekrana.