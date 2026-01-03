Logo
Ćosić: Park prirode "Trebević" osnovan s ciljem zaštite, razvoja i upravljanja prirodnim resursima

SRNA

03.01.2026

11:20

Foto: ATV

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da je Park prirode "Trebević" osnovan odlukom Vlade Republike Srpske s ciljem zaštite, razvoja i upravljanja prirodnim resursima i da budućnost njegovog djelovanja zavisi od odgovornosti opština Pale, Istočni Stari Grad i Istočno Novo Sarajevo.

Ćosić je naveo da je odlukom Vlade Park prirode dat gradu Istočno Sarajevo na upravljanje.

- Kada smo osnivali Javnu ustanovu Park prirode "Trebević", to smo sproveli sa opštinama Pale, Istočni Stari Grad i Istočno Novo Sarajevo - rekao je Ćosić.

On je naveo da ove tri opštine u Parku prirode imaju ulog od 40 odsto, a grad 60 odsto.

Prema njegovim riječima, sprovedene su mnoge aktivnosti, poput markiranja i promocije, ali nedostaje segment pripadnosti i odgovornosti opština.

- U januaru ćemo razgovarati sa načelnicima tih opština o budućim pravcima djelovanja. Ukoliko oni ne prihvate plan koji se odnosi na dalje funkcionisanje Parka prirode, mi ćemo razmisliti o njegovom daljem funkcionisanju - pojasnio je Ćosić.

On je naglasio da ima osnova da Park prirode "Trebević" nastavi da funkcioniše, ali da nije zadovoljan odnosom opština prema zaštićenom području.

- Svi koji djeluju na tom području moraju da daju finansijski doprinos koji se odnosi na zaštitu onoga što se ugrožava nekim djelovanjem - rekao je Ćosić i pojasnio da su uvaženi regulacioni planovi gradnje na Trebeviću u trećem stepenu zaštite i da oni koji posluju na neki način to moraju da vrate kroz prihod za Park.

Govoreći o najavi naplate ulaska u Park prirode, Ćosić je pojasnio da bi se plaćao ulazak automobilom, kao i da bi ljudi koji žive na Trebeviću bili oslobođeni plaćanja.

- U svim zaštićenim područjima u svijetu naplaćuje se naknada za ulaz - rekao je Ćosić.

Ljubiša Ćosić

Trebević

